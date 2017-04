Motociclistas doam cadeiras de rodas ao Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro recebeu na tarde de quarta-feira (26) a doação de sete cadeiras de rodas e três cadeiras de banho, cedidas por moto clubes do município. “Ações solidárias são muito bem-vindas e nos ajudam a ajudar os que mais precisam”, destaca Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

“Os moto clubes têm também este compromisso com a filantropia, de praticar ações que beneficiam a comunidade”, observa Claudio Macalé, do Viajantes Moto Grupo.

“Destinamos as doações ao Fundo Social por confiar no trabalho realizado pela entidade e na certeza de que darão o melhor encaminhamento às doações”, ressalta Neno Cazonatto, do Ratos do Asfalto.



Das dez cadeiras recebidas, duas foram direcionadas ao grupo de Terceira Idade Girassol, as outras serão emprestadas à comunidade, em trabalho realizado pelo Fundo Social. “A demanda por atendimento é grande e certamente estas cadeiras ajudarão pessoas que precisam”, ressalta Paula.

Os equipamentos foram conseguidos por meio de patrocinadores da festa 70 anos de Motociclismo em Rio Claro e também com doações realizadas pelos moto clubes e moto grupos. Participaram da ação solidária os grupos de motociclistas: Renascidos Moto Clube, Hereges Moto Clube, Viajantes do Asfalto Moto Grupo, Coisas da Estrada, Cavaleiros de Malta, Os Normais, Ratos do Asfalto e Penetras 32.