Louvável juízo de ponderação: prevalência da dignidade da pessoa humana

Não é a primeira vez que a Justiça Brasileira é provocada a julgar situação em que estrangeiros fazem uso de passaporte falsificado (crime no Brasil) para tentarem conseguir a liberdade, fugindo de seus países sob comandos ditatoriais ou em plena e sangrenta guerra civil, sem mínimas perspectivas e condições prósperas de vida, estudo e trabalho.

Dos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª e 4ª Região, julgamentos emblemáticos ressaltam a prevalência dos direitos humanos como forma de justificar a conduta de acusados que, valendo-se de documento falso, tentam buscar a liberdade e seu pleno desenvolvimento em outro País.

Cubanos fugindo da perseguição do regime castrista ditatorial; chinesas perseguidas em seu país porque geraram mais de um filho, em contrariedade à política social da China; outros fugindo de punição severa – pena de morte – pela deserção para escapar da guerra, depois de terem perdido nela toda família; mais recentemente o caso de cidadãos sírios tentando embarcar no Brasil em voo para a Europa, fugindo da guerra na Síria e da total destruição por bombardeios do negócio familiar que gerava renda em um país que não oferece oportunidades de emprego ou estudo, e por aí vai!

Num juízo de ponderação, na Justiça Brasileira têm prevalecido os direitos humanos como justificativa para excluir a ilicitude do uso de passaporte falso, afastando a culpa quanto à responsabilização criminal. Se, de um lado, está em jogo o direito à vida e à liberdade e, de outro, a mácula à fé pública, prevalece o primeiro, pois nas condições em que se encontravam esses acusados de uso de falso passaporte não se lhes podia exigir outra conduta, a não ser valerem-se inclusive de passaportes falsificados, o que leva à presença da excludente de culpabilidade, ou seja, a não exigibilidade de outra conduta que não a que optaram por arriscar praticar.

Tudo porque a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, com ampla prevalência dos direitos humanos. É o Brasil signatário do Pacto de San José da Costa Rica, convenção internacional que procura consolidar entre os países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos humanos essenciais, independentemente do país onde a pessoa resida ou tenha nascido.

Tal pacto baseia-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que compreende o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria e sob condições que lhe permitam gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos.

Assim, entre punir estrangeiros portando passaportes falsos ou deixá-los tentar viver longe do verdadeiro “inferno” que caracteriza seus países de origem, a Justiça Brasileira prefere a segunda opção, em prestígio à dignidade da pessoa humana, não bastando, portanto, que magistrados façam leitura simplista e aplicação fria da Lei.

William Nagib Filho – Advogado