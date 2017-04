Livraria Lumos do Shopping RC promove Mês do Livro Infantil em abril

Para comemorar 12 anos de atuação no centro de compras e também o Dia Nacional do Livro Infantil, livraria promove ações voltadas ao incentivo à leitura entre as crianças

Para comemorar os 12 anos de atuação no Shopping Rio Claro e o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, a Livraria Lumos vem promovendo em abril o Mês do Livro Infantil.

Dentro da programação, a livraria realiza às 16h deste sábado, 29 de abril, na área infantojuvenil, Histórias de Mala e Cuia, com divertidos contos para as crianças, além de disponibilizar livros infantis com preços promocionais todos os dias e sorteio de um kit composto por diversos títulos de literatura infantil no final do mês.

Como destaca Rosana Viegas, proprietária da Livraria Lumos, “para evoluir o planeta amanhã, dependemos em grande parte das nossas crianças. Hoje elas dependem de nós adultos. Então, vamos deixar A Educação da Humanidade como um presente para o nosso mundo? Como? Comece lendo para os pequenos. Depois, tempere a vida deles com livros de presente. Além disso, livros certos sempre serão uma excelente companhia”.



O Dia 18 de Abril e Monteiro Lobato

Em 18 de abril comemora-se o dia do nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores da literatura infantojuvenil brasileira, motivo pelo qual a data tornou-se o Dia Nacional do Livro Infantil. O autor se formou em direito e jornalismo, onde escrevia artigos para revistas e jornais da época.

Em 1904, após ganhar um concurso literário, Lobato retratou seus sentimentos em relação à literatura, pela qual era apaixonado: “Tentei arrancar de mim o carnegão da literatura. Impossível. Só consegui uma coisa: adiar para depois dos trinta o meu aparecimento. Literatura é cachaça. Vicia. A gente começa com um cálice e acaba pau d’água na cadeia”.



A marca Lumos

Lumos é a tradução do inglês “Lumus”, feitiço criado por J. K. Rowling para o personagem Harry Potter, que conjura luz na ponta da varinha. Luz que envolve e aquece todo o ambiente.

A última letra “i” da palavra livraria, representa a varinha. E a letra “O” de Lumos, representa um facho de luz desenhada pela varinha.

A Livraria Lumos visiona ser e transmitir luz e magia aos seus amigos clientes: luz que gera aprendizado e informações na rota da nossa evolução; luz que clareia mentes e faz brilhar o melhor de cada “eu”; luz que faz bem e que nos leva aos encantadores cenários das mais ricas histórias.; histórias repletas de emoções que provocam o melhor dos seis sentidos humanos: paladar, olfato, tato, a visão e a mente.