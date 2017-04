Jardim sensorial é implantado em escola no Jardim Ipanema

A escola municipal Maria Aparecida Polastri Hartung- Dona Birro, em Rio Claro, agora conta com jardim sensorial, inaugurado na manhã de sexta-feira (28). O espaço foi implementado em parceria entre a equipe gestora e a comunidade escolar, que contribuiu com envio e produção de materiais utilizados no jardim.

Rosemeire Colim, diretora da escola, explica que “o jardim tem como objetivo, despertar todos os sentidos das crianças ao explorarem, tocarem, sentirem e provarem os espaços e as possibilidades.” O espaço também visa ampliar o contato com a natureza, desenvolver a consciência corporal, a identidade, o equilíbrio, a propriocepção, a autonomia, a capacidade criativa e a imaginação das crianças.



“Foram pensadas e elaboradas áreas onde estes sentidos sejam desenvolvidos, para isso foram usadas cascas de árvores, pedras, areia, água, grama, tampinhas, bolinhas, cortina de bambu, espelhos, materiais para bater, entre outros”, explica Tagiane Giorgetti Beteghelli, professora coordenadora da unidade de ensino. O jardim conta ainda com flores e plantas pungentes e ervas aromáticas, de forma que todos os sentidos possam ser aguçados.

O jardim foi denominado Fada Fylgia, conhecida na mitologia nórdica por ser muito brincalhona e que serve a seu protegido. A inauguração contou com a presença de gestores da Secretaria Municipal da Educação, além de pais, funcionários e pessoas da comunidade. Após a abertura oficial do espaço, os alunos fizeram uma apresentação musical, acompanhados das educadoras das salas.