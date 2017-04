Horta Solidária tem mão de obra de moradores de rua

São cinco trabalhadores que foram selecionados e treinados pelo programa de capacitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. Instalada em terreno antigo baldio na Avenida 32 com a Rua 12, no bairro Santana, a horta irá produzir verduras para atender famílias carentes proporcionando mais saúde e qualidade de vida. “Ficamos felizes em revitalizar a área diminuindo os problemas na região e ainda atender quem mais precisa”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O terreno foi limpo, recebeu alambrado, calçadas, sistema de irrigação e toda a infraestrutura básica necessária para a implantação da horta. Os canteiros foram construídos e preparados para o cultivo de verduras, raízes, legumes e frutas. Inicialmente, foram plantadas 3.200 mudas de alface, chicória, rúcula, maracujá, repolho e de limão. “Devemos fazer a primeira colheita na próxima semana”, informa o secretário de Agricultura, Emílio Cerri.



Toda a produção da Horta Solidária será destinada ao Banco de Alimentos que atende famílias carentes. A secretária de Assistência Social, Érica Belomi, explica que os produtos da horta serão distribuídos para as famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Todo o processo será acompanhado por nutricionista e equipe técnica do banco. “Atender a demanda dessas famílias reforça o caráter social da horta que ainda emprega pessoas em situação de rua”, pontua.

Além do aspecto social, a Horta Solidária terá ainda caráter educativo. Os alunos da escola “Arlindo Ansanello” terão espaço reservado para a implantação de uma “hortinha” onde o plantio e colheita serão feitos pelas próprias crianças, que poderão trabalhar com a terra e receber orientações sobre cultivo aprendendo a valorizar a natureza. Os alimentos serão consumidos pelos pequenos no cardápio da alimentação escolar.

A Horta Solidária foi implantada pelas secretarias municipais em parceria com a União de Amigos (Udam), Instituto Federal de Educação de São Paulo (IFSP), Instituto Viver e Conviver (IVC) e Universidade Estadual Paulista (Unesp).