Funcionários municipais concluem  curso de formação de cipeiros

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, participou da aula de encerramento do curso preparatório dos novos integrantes da Cipa da prefeitura nesta sexta-feira (28)

A capacitação foi realizada ao longo de toda a semana na sede da Scopo Treinamentos e Consultoria na Rua 14, no bairro Jardim São Paulo.

A participação no curso é exigência para que os candidatos eleitos tomem posse dos cargos. O objetivo é treinar os novos cipeiros nos conhecimentos necessários para o bom desempenho de suas funções.

A eleição da Cipa para gestão 2017/2018 foi realizada no mês passado. Foram classificados os sete candidatos mais votados e os demais foram indicados pela prefeitura. A comissão é composta por 14 membros. O prefeito Juninho da Padaria destacou a importância da Cipa para manter a segurança e integridade dos funcionários. “É um instrumento de prevenção importante a acidentes e doenças”, disse.