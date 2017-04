Fórmula 1 – Vettel é “pole position” e Massa larga em sexto no GP de Sochi

E. Cortez

Olá amigos!! E Sebastian Vettel quebra o jejum e conquista a primeira “pole position” desde o GP de Cingapura de 2015. Aquela também foi a última ocasião em que uma Mercedes não largou na primeira fila. Assim, para o GP da Russia deste domingo, com largada às 9 horas (Brasília), o alemão larga na frente, ao cravar sua 47ª pole com o tempo de 1min33s194, superando seu companheiro Kimi Raikkonen por apenas 0s059 após o finlandês ter feito a melhor volta ontem pela manhã, na primeira tentativa no Q3.

Valtteri Bottas, da Mercedes, vem em seguida e Lewis Hamilton larga apenas em quarto, a 0s5 de Vettel. O quinto lugar fica para Daniel Ricciardo.

Chegando mais uma vez ao Q3 nesta temporada, o brasileiro Felipe Massa fez um bom trabalho e colocou o carro da Williams sexto, à frente de Max Verstappen da Red Bull. Companheiro de Massa, Lance Stroll irá largar em 12º, logo à frente do piloto da casa, Daniil Kvyat, o 13º.

Há muito tempo, a Ferrari não vivia um momento de tamanha confiança. A equipe de Maranello tem seu piloto principal na liderança do campeonato, além de aparecer em primeiro lugar na classificação entre os construtores. E o melhor: deixando para trás a sua maior rival nos últimos tempos, a Mercedes.

Com duas vitórias e um segundo lugar, o tetracampeão Sebastian Vettel vai confirmando as previsões de que a escudeira mais tradicional da Fórmula 1 lutaria por vitórias em 2017, diferente do fiasco na temporada passada, quando não colocou nenhum de seus pilotos no lugar mais alto do pódio. Muita coisa ainda vai rolar até a última prova da temporada, em Abu Dhabi, no fim de novembro, mas é cada vez mais certo que a performance ferrarista não é o famoso “vôo de galinha”.

Com o sexto lugar, Felipe Massa está bem otimista para este GP. “Sochi tem uma pista muito boa de pilotar e é um circuito que eu gosto muito. Espero fazer uma boa corrida”, disse Massa, que terminou o último GP, no Bahrein, na sexta posição, e agora é o sétimo colocado no Mundial de Pilotos, com 16 pontos.

Para o diretor técnico da Williams, Paddy Lowe, a pista do autódromo de Sochi apresenta desafios por ser muito lisa, com pouco desgaste dos pneus. Mesmo assim, considera que “o número de fãs de Fórmula 1 na Rússia está crescendo, então queremos dar uma grande show para todos neste domingo.”