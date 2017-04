Feriado altera sessão da Câmara Municipal para terça-feira

Devido ao feriado do Dia do Trabalho, comemorado em 1° de maio, a sessão ordinária semanal normalmente realizada às segundas-feiras, na Câmara Municipal de Rio Claro, ocorrerá, excepcionalmente, na terça-feira (02), no mesmo horário, às 17h30.



Assinado pelo vereador Paulo Guedes, o Projeto de Lei 33/2017 autoriza ao Poder Executivo a criar o Programa Prefeitura nos Bairros, que deverá desenvolver em várias regiões do município serviços de infraestrutura, como corte de mato, tapa buracos, desentupimento de bocas de lobo, reformas e construção de canaletas, pequenos trechos de recapeamento, pintura e repintura de sinalizações de solo.



O Projeto de Lei 102/2016, apresentado pela vereadora Maria do Carmo denomina de Professora Rutinéia Paulino de Sousa Ferreira da Silva a nova creche do Jardim Novo I, na Avenida 01, n° 1056.



“A senhora Rutinéia desenvolveu um trabalho brilhante junto à educação em todas as escolas por onde passou. É lembrada por todos com muito carinho. Uma pessoa que deixa muito orgulho e saudades”, justifica a vereadora.



Por fim, o Projeto 3/2017, encaminhado pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, altera a Lei Municipal n° 2602, de 02 de dezembro de 1993, para incluir a ASPACER (Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento) no Conselho de Desenvolvimento Urbano.



“Como se sabe, o setor de minerário possui destaque e importância no cenário da indústria local, sendo assim relevante sua participação nas discussões ocorridas no âmbito dos Conselhos Municipais, em suas funções consultivas e deliberativas”, explica o prefeito.