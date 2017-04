Claudia Canto, cinco vidas em uma só…

Em Rio Claro a escritora e jornalista Claudia Canto está em busca de parceria para realizar palestra sobre superação na Casa Escola do município, onde em visita ao Diário contou um pouco sobre sua trajetória

Nascer na Cidade Tiradentes, bairro da periferia de São Paulo, não foi empecilho para Claudia Canto conquistar seu espaço. Tornou-se uma profissional multifacetária: escritora, apresentadora, jornalista, palestrante e técnica de enfermagem.

Várias viagens internacionais propiciaram experiências em muitos lugares como São Paulo, Alemanha, Lisboa, Londres, Glasgow, Espanha e Paris.

Hoje com quatro livros publicados, sendo o primeiro “Morte às Vassouras” também em inglês, com temas repletos de curiosidades e experiências vividas pela autora.

A vida reservou para ela momentos inéditos, um conjunto de situações que pouca gente viveu. De jornalista a imigrante ilegal na Europa e técnica de enfermagem numa clínica psiquiátrica no Brasil. É assim a vida nada comum de Cláudia Canto, que, de cada aventura e aprendizado, fez um livro.

Seus trabalhos

– Morte às Vassouras:

Experiência real vivida como empregada doméstica de um palacete em Lisboa, traduzido para o inglês e lançado na Universidade de Oxford e Glasgow

– Bem Vindo ao Mundo dos Raros, contos e crônicas de uma Psiquiatria.

Por três anos a autora trabalhou como Técnica de Enfermagem em uma Psiquiatria e desta experiência escreveu uma coletânea de contos, com glossário técnico de um experiente médico psiquiatra.

– Mulher Moderna Tem Cúmplice

Violência doméstica contra as Mulheres, narrado por um personagem masculino, baseado em depoimentos reais.

– Cidade Tiradentes de Menina a Mulher

Nesta obra a autora transforma o bairro em que mora em uma personagem feminina, a partir de então faz um paralelo com a sua própria história. Um livro onde a realidade e a ficção nos transportam a um mundo de mistério, dor e alegria.