Bellagamba destaca importância da parceria com a Polícia Militar

Ações da prefeitura com base em parcerias para um trabalho integrado estão resultando no aumento da sensação de segurança no município

A sensação de segurança em Rio Claro já é maior com as medidas que foram tomadas nesses primeiros quatro meses de governo, graças também ao estreitamento de parcerias, em especial o trabalho conjunto da Guarda Municipal com a PM. A afirmação foi feita pelo vice-prefeito e Secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, durante a entrega da medalha Policial Militar do Ano, na quarta-feira (26). “A nova dinâmica da segurança em Rio Claro tem como base a proximidade da prefeitura a outras entidades em ações integradas”, destaca Bellagamba, lembrando que números da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram redução na maioria dos índices de criminalidade no município já nos dois primeiros meses do ano.



A entrega da medalha foi realizada na Câmara de Vereadores. A homenagem foi instituída em 2012 pelo então vereador e atual prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Para a homenagem deste ano o decreto legislativo foi reapresentado pelo vereador Seron, que durante a cerimônia enalteceu o trabalho dos policiais militares. “Esses profissionais se doam diariamente em defesa da sociedade contra a criminalidade”, disse, destacando seu orgulho pelos 15 anos em que fez parte da PM.

Foram homenageados na solenidade os policiais militares capitão André Luiz Pereira Leite Vianna, primeiro tenente Jone César Teixeira Gonçalves, primeiro tenente Bruno Sotopietra Tertuliano, primeiro sargento Edson Evandro Santa Roza, segundo sargento Lucas Oliveira Costa Silva, cabo Alessandro Carlos de Paula, cabo Alessandro Amâncio Alves, cabo Gilberto Donizette Evangelista, soldado Nilton Cesar Vergel Claro e o soldado Luiz Bonaldo.

Também participaram da sessão solene Luciana Bellagamba – do Conselho Deliberativo do Fundo Social, o comandante do 37º BPMI, tenente-coronel Marcio Silveira Franco e os vereadores Rogério Guedes, Val Demarchi, Carol Gomes e Irander Augusto.