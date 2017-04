Rio Claro cede área para cursos de agricultura orgânica

Com doze famílias de agricultores já inscritas, projeto de Rio Claro que oferece capacitação voltada ao cultivo de alimentos orgânicos deve ser iniciado em junho. Na quinta-feira (27) o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, assinou decreto para a cessão de área no distrito de Ajapi em que serão realizados cursos e treinamentos gratuitos com produtores interessados no cultivo de orgânicos.

“Parcerias positivas para o município são muito bem-vindas e, neste caso, ganham os produtores rurais, que terão mais esta possibilidade de cultivo, e ganha a comunidade, que terá mais opções de alimentos orgânicos de qualidade”, destacou o Juninho.

“O selo orgânico valoriza o produto, já que atesta sua qualidade e agrega a ele também valor financeiro”, observou Emílio Cerri, secretário de Agricultura durante a assinatura do decreto.

O vereador Geraldo Voluntário representou a Câmara de Vereadores na solenidade. “Há mais de dois anos tentamos trazer o projeto para o município por acreditar que seria importante para os produtores contar com este serviço, e felizmente agora isso se tornou possível”, afirmou o vereador.

“Este é o pontapé inicial para que Rio Claro e seus produtores sejam valorizados nacionalmente, especialmente no que se refere ao cultivo de orgânicos”, disse Marcos Ary, da Ary Serviços Agronômicos, que recebe a cessão da área. O local já recebeu limpeza e agora está sendo providenciada toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do trabalho.



Além dos cursos e treinamentos gratuitos, os agricultores contarão com serviços para a execução e organização do processo de certificação orgânica. Durante os cursos ministrados haverá demonstração de cultivo de orgânicos, e posteriormente os alimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade.

Além de estabelecer a cessão de uso da área pública em contrapartida aos serviços gratuitos que a empresa oferecerá aos produtores rurais do município, a parceria também permitirá a renovação da certificação orgânica da horta pública municipal, que será realizada sem custos para o município. Os produtores interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo telefone 3534-9243.

A atividade realizada no gabinete do prefeito na quinta-feira contou com a presença dos vereadores José Pereira e Val Demarchi, e também do procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante, e do secretário de Educação, Adriano Moreira.