Policiais militares são homenageados em sessão solene da Câmara

Dez policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar de Rio Claro foram homenageados na noite de quarta-feira (26) no plenário da Câmara Municipal com a Medalha Policial Militar do Ano

A homenagem é de iniciativa do vereador Ruggero Seron (DEM), por meio do Decreto Legislativo 397/2012 de autoria do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, quando vereador.

Ao manifestar muito orgulho de ter feito parte da Polícia Militar por 15 anos, Seron observou que durante esse tempo como policial pôde levar seu trabalho de combate às drogas para a comunidade. O vereador disse de sua disposição de dar continuidade a esse trabalho e salientou que todos os policiais deveriam ser homenageados. “Os policiais militares homenageados nesta noite representam toda uma corporação, que se empenha todos os dias para defender a sociedade da criminalidade” – destacou.

O vice-prefeito e secretário municipal de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, que representou o prefeito na solenidade, ressaltou a importância das homenagens aos PMs. “Devemos enaltecer o trabalho dos policiais que, durante todo o ano, saem de suas casas sem saber se vão voltar, buscando sempre fazer com que o bem prevaleça sobre o mal”. Ele lembrou também da importância das esposas na vida de cada policial.

Os policiais militares homenageados foram: Capitão PM André Luiz Pereira Leite Vianna, 1° Tenente PM Jone César Teixeira Gonçalves, 1° Tenente PM Bruno Sotopietra Tertuliano, 1° Sargento PM Edson Evandro Santa Roza, 2° Sargento PM Lucas Oliveira Costa Silva, Cabo PM Alessandro Carlos de Paula, Cabo PM Alessandro Amâncio Alves, Cabo PM Gilberto Donizette Evangelista, Soldado PM Nilton Cesar Vergel Claro e o Soldado PM Luiz Bonaldo.

Participaram da Sessão Solene o comandante do 37º BPMI, tenente-coronel Márcio Silveira Franco; a vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade Luciana Bellagamba, e os vereadores Rogério Guedes (PSB), Val Demarchi (DEM), Carol Gomes (PSDB) e Irander Augusto (PRB). O vereador Yves Carbinatti foi representado pelo seu assessor.