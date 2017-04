Jardim das Nações ganha mais uma linha de ônibus a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (1º), os moradores do Residencial Jardim das Nações I e II terão mais uma opção no transporte coletivo. A linha Jardim Novo/Rodoviária será ampliada até o local. Em janeiro a linha Jardim Novo/Inocoop passou a atender aquela região com quatro ponto de ônibus.



De acordo com o diretor municipal de Trânsito, Adilson Marques, as mudanças se fazem necessárias e atendem solicitações dos moradores. “Em janeiro colocamos a linha Jardim Novo/Inocoop para atender o residencial e agora, com mais esta linha ampliada, o tempo de intervalo de um ônibus para o outro será de 20 minutos”. O secretário municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, explica que as providências foram tomadas após levantamentos técnicos.

Para que o ônibus da linha Jardim Novo/Rodoviária pudesse chegar até o residencial, o mesmo teve o seu trajeto ampliado. De segunda a sexta-feira serão feitas 24 viagens no sentido bairro-centro e 24 no sentido centro-bairro, com ônibus passando a cada 20 minutos entre uma linha e outra.

Nos dias úteis, o primeiro ônibus parte da estação ferroviária (no centro da cidade) às 05h40 da manhã e o último às 23h30. No ponto final, a primeira viagem sai às 5 da manhã e a última às 22h45. Aos sábados e domingos o ônibus passará a cada 1h25, com 13 viagens em cada sentido no sábado e no domingo. Os moradores do Jardim das Nações têm a disposição mais estes sete pontos de ônibus na Avenida 1-JN com a Rua 17-JN, Avenida 5-JN com a Rua 16-JN, Avenida 1-JN com a Rua 18-JN, Avenida 14-JN com a Rua 11-JN, Avenida 12-JN com a Rua 1-JN, Avenida 2-JN com a Rua 3-JN e Avenida 3-JN.