GCM realiza operação no bairro Terra Nova e localiza entorpecentes

Com a aproximação das equipes, 2 indivíduos que estavam no local conseguiram fugir, não sendo possível a abordagem. Na averiguação foi localizado uma considerável quantidade de entorpecente, 210 porções de maconha que totalizou 1.830gr e a quantia de R$ 3.249,00 em espécie.

A perícia foi acionada a comparecer no local e após os trabalhos, a ocorrência foi conduzida pela viatura 468 e apresentada no plantão policial.

GCM atende furto por Ajapí e recupera os produtos subtraidos

Na manhã de quarta-feira, 26/04/2017, após solicitação de que estava ocorrendo um furto em residência no distrito de Ajapí

As equipes foram se deslocando para o atendimento, a viatura 446 se deparou com o veículo informado pela solicitante no contra fluxo, em direção a Rio Claro. A viatura 486 que estava logo atrás aguardou e começou a acompanhar o veículo que acabou colidindo na traseira de uma camionete que transitava pela estrada. Na sequência os três ocupantes desembarcaram e efetuaram dois disparos de arma de fogo contra os Guardas, embreando-se no matagal ás margens da estrada. Com apoio da demais equipes foi efetuado cerco e apreendido um menor.

Todos os produtos foram recuperados, fato apresentado no plantão policial, elaborados BO/PC N° 4426/2017 e RO/GCM N° 729/2017 – Furto / Ato Infracional. Os outros dois indivíduos foram identificados e serão indiciados pelo crime.

Polícia militar prende criminoso por

receptação e recupera celular roubado

Policiais Militares da 1ª Companhia prenderam um criminoso por receptação e recuperam um celular roubado, na madrugada do último sábado (22), em Rio Claro

Durante patrulhamento no Jardim Chervezon, os policiais avistaram uma pessoa em atitude suspeita e após realizarem os procedimentos de busca, obtiveram sucesso em localizar um aparelho celular e ao consultar o número do IMEI do aparelho, verificaram que se tratava de produto de roubo.