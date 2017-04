“Feira Corujão” é opção de compras na noite desta sexta-feira em Rio Claro

Com duas edições semanais, a Feira do Produtor é opção para os consumidores de Rio Claro e região na noite desta sexta-feira (28). A feira será realizada das 17h30 às 20h30 na Central do Agronegócio, antigo Espaço Livre da Vila Martins.

Também conhecida como “Feira Corujão”, o espaço se destaca pela venda de produtos da agricultura familiar, que fazem o percurso campo-consumidor sem intermediários. É uma excelente opção para quem valoriza qualidade em frutas, verduras e legumes frescos, grande parte produzida sem uso de agrotóxicos.

Dos expositores da Feira do Produtor, 27 são agricultores e vendem verduras e legumes. Vinte e nove vendem bolos, pães, massas, temperos, pimentas, condimentos e outros produtos culinários. A feira tem ainda nove bancas de artesanato.