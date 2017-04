Evento no Jardim Público alertou sobre acidentes de trabalho

Durante toda a manhã de quinta-feira (27) profissionais da Fundação Municipal de Saúde estiveram no Jardim Público em ação organizada pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional de Rio Claro (Cerest). As atividades marcaram em Rio Claro o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho, comemorado nesta sexta (28).

Quem passou pelo Jardim durante a atividade pôde aferir a pressão arterial, fazer aula da prática oriental Liam Gong e receber informações a respeito de segurança no trabalho. Outro serviço realizado durante as atividades foi orientação sobre animais peçonhentos, feita por agentes do Centro de Controle de Zoonoses.

“A informação é uma aliada fundamental da saúde, por isso atividades como a que o Cerest levou ao Jardim devem ser multiplicadas pela Fundação de Saúde”, afirmou o secretário municipal de Saúde Djair Francisco.