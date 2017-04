Concurso fotográfico abre inscrições na próxima terça-feira

Da próxima terça-feira, dia 2, até a sexta-feira, dia 5, o Arquivo Público e Histórico de Rio Claro recebe inscrições gratuitas para a nona edição do Concurso Fotográfico “Rio Claro Revela Sua História”.

O concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores, residentes ou não em Rio Claro. O tema deste ano é “Itinerários urbanos: percursos, pontos de referência e identidade espacial”.

A superintendente do Arquivo Público, Mônica Ferreira, diz que o tema tem como objetivo estimular os participantes a traduzirem o sentimento de pertencimento aos espaços do município por meio de imagens, e a representarem essa percepção pelos itinerários urbanos, e cita como exemplos as histórias e sensações dos percursos cotidianos, a memória de trajetos, e identidade espacial relacionados à cidade, como vias, limites, bairros, cruzamentos e outros elementos marcantes.

O horário para a entrega das fotografias é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas no Arquivo Público, que fica no Núcleo Administrativo Municipal (NAM), na Rua 6, 3265, Alto do Santana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3522-1948, ramal 23.

Cada participante poderá inscrever de três a sete fotos, numeradas de acordo com a sequência do itinerário proposto, impressas em tamanho 10 cm x 15 cm, sem borda, sem legenda e sem nenhuma identificação no verso. As fotos devem também ser entregues em formato digital, em boa resolução (mínimo 300 dpi), gravadas em CD – mídia que também deve ser entregue sem identificação. Não serão aceitas fotografias provenientes de montagem.

As fotografias premiadas e as selecionadas serão expostas no Casarão da Cultura, com abertura da exposição prevista para o dia 23 de junho e visitações até 31 de julho. Serão oferecidos prêmios em dinheiro aos vencedores, do primeiro ao terceiro colocados, e menções honrosas a critério dos jurados.

Os interessados podem solicitar a ficha de inscrição, bem como o regulamento do Concurso Fotográfico Rio Claro Revela sua História pelo e-mail arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br.