Coluna Edmar Ferreira

O Rio Claro FC já garantiu pelo menos R$ 110 mil como premiação da Federação Paulista de Futebol por se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Se ficar em terceiro lugar, o prêmio subirá para R$ 120 mil. O vice-campeão abocanhará R$ 170 mil, enquanto o campeão ficará com R$ 280 mil + uma vaga na Copa do Brasil.

Dos quatro semifinalistas da Série A-2, apenas o Bragantino disputará uma competição nacional neste ano. O time de Bragança Paulista participará da Série C do Campeonato Brasileiro, pois foi rebaixado da Série B no ano passado. O Braga encara o Água Santa no mata-mata, enquanto teremos o duelo de azulões entre Rio Claro e São Caetano. Jogo de ida será amanhã às 21h, no Schmidtão.

Não gosto muito de ver técnicos exaltados e esbravejando, mas confesso, achei correta a atitude de Eduardo Baptista. Achei até que ele demorou para desabafar. É muito difícil trabalhar no Palmeiras. Tem muita gente cornetando e o tempo todo. Ninguém tem paz. Qualquer notícia, mesmo que pequena, vira uma tempestade. Acho que o treinador ganhou a torcida, que nunca botou fé em seu trabalho.

Quase cinco meses depois de ser campeão brasileiro, o técnico Cuca está muito perto de retornar aos trabalhos. O treinador indicou dias que está apto para voltar a comandar uma agremiação do futebol brasileiro, e o Palmeiras aparece como opção, já que tem o carinho dos torcedores, além da confiança da diretoria. O treinador esteve na Arena da Baixada, onde acompanhou a vitória do Atlético/PR sobre o Flamengo por 2 a 1, pela Taça Libertadores.

No intervalo do jogo de ontem entre Santos e Paysandu, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, os jogadores do Peixe entraram em campo com faixas com a hashtag #Sing4LifePaul. Um vídeo foi exibido para mostrar a campanha que está viralizando nas redes sociais. A ação traz o brasileiro Keke, que teve o coração transplantado há um ano, pedindo que o cantor Paul McCartney grave um vídeo e compartilhe em sua página cantando a famosa canção “Live and Let Die” invertida, “Die and Let Live” em apoio a doação de órgãos.

Salim Fende Chaves foi o sorteado para apitar a partida de volta da decisão do Troféu Interior entre Santo André e Ituano, hoje às 21h, no Estádio Bruno José Daniel. No jogo de ida, o Ituano venceu em casa por 1 a 0, gol de Ronaldo aos 3 minutos do 1º tempo.

De 2011 pra cá, Ponte Preta e Corinthians se enfrentaram 17 vezes, com sete vitórias para cada lado, além de três empates. A Macaca nunca venceu no Itaquerão, enquanto o Timão não vence no Moisés Lucarelli desde 2013.

São quatros jogos no Itaquerão, com quatro vitórias do Corinthians: 1 x 0 pelo Campeonato Paulista de 2015; 2 x 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2015; 2 x 1 pelo Campeonato Paulista de 2016 e 3 x 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2016.

O Corinthians não vence no Moisés Lucarelli desde 2013, quando justamente se enfrentaram nas quartas de final do Paulistão. Na época, Romarinho, Emerson Sheik, Paolo Guerrero e Alexandre Pato decretaram a vitória por 4 a 0 do Timão, sem tomar conhecimento da Ponte Preta. De lá pra cá foram cinco jogos, com três vitórias da Macaca e dois empates.

O lateral-direito Fagner e o meia peruano Cueva serão julgados na próxima terça-feira, dia 2 de maio, pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), pela troca de agressões na partida entre Corinthians e São Paulo, no domingo passado, no Itaquerão. O problema é maior para o corintiano, que pode perder o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta.

Nos últimos dez anos, o São Paulo foi eliminado 30 vezes em competições de mata-mata. A única campanha em torneios disputados neste sistema em que o clube derrubou adversários até a disputa do título foi em 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana diante do Tigre, da Argentina.

A CBF teve em 2016 o maior faturamento de sua história. Foram R$ 647 milhões de receita. O montante é 2,5 vezes maior do que o alcançado em 2010, ano da Copa do Mundo da África do Sul. Apesar da crise, o lucro líquido da entidade foi de R$ 44 milhões. Se comparados a 2015, o faturamento teve um salto de R$ 137 milhões.

A CBF escapou ontem de uma dura punição. A Fifa apenas multou a entidade em cerca de R$ 110 mil por gritos homofóbicos da torcida brasileira na vitória sobre o Paraguai por 3 a 0, no dia 28 de março, no Itaquerão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Gabigol deve figurar na lista de dispensa da Inter de Milão, segundo informou o jornal “Gazzetta dello Sport”. O time italiano, agora comandado por investidores chineses, quer fazer uma verdadeira limpa no atual elenco, trazendo novos reforços. O ex-atacante do Santos não foi aproveitado desde que foi contratado. Eu cantei a bola. É muita mala para pouco futebol.

O Pachuca, do México, é o primeiro time classificado para o Mundial de Clubes que será disputado em dezembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na final da Liga dos Campeões da Concacaf, vitória sobre o rival Tigres por 1 a 0. Será a quarta vez que o Pachuca disputará o Mundial. Sua melhor colocação foi um quarto lugar há nove anos.

Embarco hoje para Portugal para a transmissão da minha 2ª Copa Europa de Futebol Máster pela AFIA TV. Serão sete dias de competição na belíssima cidade de Algarve. Nesse período, você amigo leitor do Diário ficará na companhia do também narrador Léo Mendes. Grande abraço e até dia 9.

O Pinheiros derrotou o Flamengo por 90 x 79, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, no Jogo 3 dos playoffs quartas de final do NBB9. Desta forma, o time paulista evitou sua eliminação precoce. O Mengão vence a série melhor de cinco por 2 a 1. O Jogo 4 será na próxima segunda-feira, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, com transmissão ao vivo do SporTV.

Corinthians/Pague Menos provou estar mais vivo do nunca nas finais da Liga Nacional de Basquete Feminino. Após perder a invencibilidade dentro de casa no Jogo 1, a equipe de Americana deu o troco de forma arrasadora no segundo confronto, batendo o Uninassau Basquete por 78 a 57, no Ginásio Centro Cívico, igualando a série em 1 a 1. As finais agora seguem para Recife, onde serão realizadas as duas próximas partidas. O Jogo 3 acontece hoje, às 21h30 (transmissão do SporTV).

Curiosidade do dia: A Copa do Brasil de 2015 teve duas curiosidades: foi a primeira a ser decidida nos pênaltis e a primeira que teve na decisão dois clubes paulistas, Santos e Palmeiras.