Cartão Alimentação beneficia servidores de Corumbataí

Benefício concedido pela prefeitura de Corumbataí promoveu reajuste salarial de até 23% e favoreceu mais os trabalhadores com menores salários

A prefeitura de Corumbataí implantou nesse mês o Cartão Alimentação para todos os servidores municipais. O dispositivo com bandeira da administradora Vegas Card passou a disponibilizar R$ 200,00 a mais no salário dos trabalhadores para utilização em supermercados e lojas conveniadas do setor alimentício.

O benefício foi retroativo a 1º de Janeiro, assim todos os funcionários tiveram um crédito adicional de R$ 600,00 em seus vencimentos no dia 10 de abril. Além disso, todos os servidores com data de nascimento no primeiro trimestre ganharam mais R$ 200,00 de bonificação. Ao todo foram distribuídos 271 cartões, com investimentos de 172 mil reais dos cofres públicos para os trabalhadores.

Além dos R$ 200,00 mensais, o Cartão Alimentação vai adicionar ao bolso do trabalhador mais R$ 400,00 por ano de duas maneiras – uma na forma de bonificação por aniversário e outra junto com a parcela do 13º salário, totalizando um acréscimo anual de R$ 2.800,00 por trabalhador, independente de sua faixa salarial.

De acordo com o prefeito Leandro Martinez, a situação salarial dos servidores já era uma preocupação desde o ano passado, quando durante a transição de governo foi detectado que seria impossível aplicar o reajuste anual em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estipula em até 54% o teto de gastos com folha de pagamento dos servidores.

“Começamos a pensar em alternativas de conceder reajuste, especialmente para favorecer os menores salários em termos percentuais, sem que houvesse impacto na folha; isto vem a confirmar nossa preocupação com o bem-estar do funcionalismo, assim como com toda a comunidade”, destacou Leandro.