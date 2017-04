Câmara cria Frente Parlamentar de apoio à zona rural

Preocupado com isso, o vereador Hernani Leonhardt (PMDB) apresentou Projeto de Resolução que cria a Frente Parlamentar de Apoio a Zona Rural.

Aprovada na última sessão ordinária da Câmara Municipal, a Frente Parlamentar terá caráter suprapartidário, com o objetivo de reunir parlamentares que se comprometam com o apoio à zona rural do município de Rio Claro, no que tange às necessidades de infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento básico, segurança, apoio ao produtor rural e outras.



Leonhardt destaca que além da participação dos vereadores, a Frente estará aberta à população de modo geral, através de audiências públicas. “A participação da população é de extrema importância, sobretudo dos que residem ou possuem negócios na zona rural”, ressaltou o parlamentar. “Através de reuniões, encontros e audiências públicas, os vereadores terão condições de apresentar projetos que realmente atendam as necessidades e os anseios dos munícipes ligados à área rural”, finaliza.



A Frente Parlamentar iniciará suas atividades após divulgação no Diário Oficial e será constituída de presidente, vice-presidente e secretário.