Aprenda um estilo artístico no Shopping Rio Claro

Você gosta de artes, mas ainda não aprendeu uma técnica? Então, saiba que até 30 de abril poderá aprender a desenhar, fazer decoupage e pintura acrílica sobre tela gratuitamente no Shopping Rio Claro, que está com as oficinas de Desenho com o Estúdio Corvo, de decoupage, com Lúcia Pedroso, e de pintura, com Damaris Rampinn.

As oficinas funcionam da seguinte forma: voltada para crianças a partir de 7 anos, a oficina do Estúdio Corvo está ensinando a teoria e prática dos estilos mangá, comics, realista, cartoon, desenho de moda, desenho para arquitetura e desenho de animação. A Oficina é realizada próximo às Lojas Renner, de segunda a sexta das 16h às 19h e no sábado e domingo das 14h às 17h. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível, e as reservas de vagas devem ser feitas pelo telefone (19) 3617-0990.

A artista Lúcia Pedroso, que está com a exposição “Arte, cor, luz e expressão”, ministra aulas de decoupage, próximo à entrada principal, às sextas-feiras a partir das 14h. Reserva de vaga pelo telefone (16) 98171-6303 e a inscrição é 1 kg de alimento não perecível.

E se você quer aprender a pintar em acrílico sobre tela, a artista Damaris Rampinn, que está com a exposição “Pet’s Color”, próximo ao McDonald’s do Shopping Rio Claro, oferece oficina gratuitamente às sextas-feiras a partir das 19h. A reserva de vaga deve ser feita pelo telefone (19) 99674-0191, e também é necessário doar 1 kg de alimento não perecível.

Está esperando o quê? Participe das oficinas de artes do Shopping Rio Claro e desperta o artista que existe dentro de você!