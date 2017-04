Troca de comando da Polícia Militar é realizado nesta quinta-feira

A partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira (27), o 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro realiza na Praça da Liberdade, a solenidade de passagem de comando do quartel que terá como novo comandante o tenente-coronel Márcio Silveira Franco, que assume o lugar que era ocupado pelo coronel Lideraldo da Silva. A solenidade terá a participação da banda do Comando de Policiamento do Interior (CPI-2).

Caso esteja chovendo no horário da solenidade, o evento da troca do comando será realizado no Salão do Júri do Fórum de Rio Claro.

Trajetória

O tenente-coronel Márcio Silveira Franco, 46 anos, chega ao comando do 37º BPMI após 28 anos de trabalho na corporação. Ele ingressou na Polícia Militar em 1989, passando pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária. Em 2006 foi apresentando no CPI-9 onde desempenhou várias funções no 36º BPMI de Limeira. Foi comandante de companhia em Limeira e Araras, comandante da Companhia Tática, oficial de Recursos Humanos, oficial de Operações e oficial de Comunicação Social.

Promovido a major em maio de 2013, Silveira assumiu a função de coordenador operacional e, posteriormente, de subcomandante do 37º BPMI de Rio Claro. Durante sua carreira na Polícia Militar fez vários cursos: Ciências Econômicas, sendo diplomado Bacharel pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas, Gestão Contemporânea pela Qualidade e Bombeiro para Oficiais. Em dezembro do ano passado foi promovido a tenente-coronel e designado para atuar em São João da Boa Vista, antes de ser transferido para Rio Claro.