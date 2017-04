SETUR – Abre inscrições para escolinha de base basquete  

A Secretaria de Esportes e Turismo, através de seu departamento de matricula informa que ainda estão abertas as inscrições para a escolinha de basquete para iniciantes, com idade de 07 anos a 12 anos. As aulas estão sendo ministradas pelo experiente Professor Bambinha.

As aulas gratuitas estão sendo realizadas no Ginásio de Esportes Felipe Karam, toda terça e quinta feira das 13h ás 15h.

Mais informações ligue para o setor de matriculas da SETUR – Secretaria de Esportes e Turismo no; 35335422 e ou 35335433.