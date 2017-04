Rio Claro realiza em maio campanha para arrecadar alimentos

Rio Claro está preparando campanha de arrecadação de alimentos para o dia 13 de maio, segundo sábado do mês. A organização é do Fundo Social de Solidariedade e a população poderá colaborar doando a partir de um quilo de alimento não perecível. Os pontos de coleta serão montados em vários supermercados da cidade.

“Esperamos contar com a solidariedade da comunidade nessa ação voltada àqueles que mais precisam”, comenta Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

“Os alimentos arrecadados na campanha serão distribuídos para famílias de baixa renda”, reforça a secretária de Assistência Social, Érica Belomi, cuja equipe também colabora na organização da campanha. Participam ainda o Tiro de Guerra, Defesa Civil e entidades assistenciais do município.



Detalhes da campanha foram definidos em reunião realizada quarta-feira (19) no paço municipal. Voluntários das próprias instituições assistenciais estarão nos supermercados para ajudar na coleta dos alimentos. Atiradores do Tiro de Guerra também participarão da ação, além de serem responsáveis pela pesagem e separação dos alimentos arrecadados. As doações serão encaminhadas ao Banco de Alimentos para distribuição às entidades. A entrega está marcada para o dia 19 de maio. Depois as entidades entregarão os alimentos às famílias.