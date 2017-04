Rio Claro Basquete vence em rodada dupla do Paulista

Na noite de terça-feira (25), no Ginásio de Esportes Felipe Karam as equipes sub 17 e sub 19 do Rio Claro Basquete, venceram respectivamente valendo pela terceira rodada do Campeonato Paulista

Os comandados de Zaros e Bambinha, fizeram bonito pela categoria sub 17 e conquistaram importante vitória frente a equipe do Cristóvão Colombo de Piracicaba, por 82 a 46.

No jogo principal da noite, tivemos em quadra os jovens talentos do sub 19, frente ao atual campeão Paulista da categoria o Bauru Basket, e em noite inspirada, com muita garra e determinação o Rio Claro Basquete, no último segundo de jogo venceu o Bauru Basket por 57 a 55.

“Foi uma vitória arrancada no último suspiro, na disciplina tática, na vontade de vencer. Um espirito de união incrível”. Comenta o técnico Gustavo Montanha.