Prefeitura dedetiza cemitério para eliminar baratas

A prefeitura de Rio Claro realiza dedetização no Cemitério Municipal São João Batista, no Bairro do Estádio, na terça e quarta-feira da próxima semana, dias 2 e 3 de maio. “O cemitério não precisará ser fechado, mas pedimos ao público que, se possível, suspenda as visitas nesses dois dias”, recomenda Sérgio Christofoletti, diretor de Administração.

O diretor explica que a dedetização faz parte da manutenção de rotina e é realizada duas vezes ao ano para evitar a proliferação de insetos, especialmente baratas que se reproduzem rapidamente e geram reclamações de moradores próximos ao cemitério. Concluído o serviço, a equipe de limpeza fará a varrição interna e externa do local.

Além da dedetização, o cemitério continua os preparativos para o Dia das Mães, segundo dia com maior número de visitantes depois de Finados. O muro e a capela estão recebendo pintura nova que está em fase de finalização. A equipe de Parques e Jardins está podando as árvores do interior e do entorno do municipal.

No trânsito, a sinalização de solo recebeu reforço na pintura das vagas de estacionamento de veículos, sinais de “Pare” e faixas de pedestres. A reforma da fachada e das salas que ficam na entrada do cemitério está prevista para o segundo semestre.