Guarda civil surpreende universitário com ecstasy

Segundo denúncia o universitário estaria de posse de entorpecente

Na noite de segunda-feira, 24/04/2017, por volta das 18h50, o Grupo de Apoio com Motocicleta da Guarda Civil com os GCMs Da Silva e Cordeiro em patrulhamento pelo Terminal Rodoviário, após denúncia abordou o universitário H. D. L., 22 anos que estava acompanhado de sua namorada. Segundo denúncia o universitário estaria de posse de entorpecentes. Os GCMs efetuaram a busca pessoal no mesmo e na sua mochila, onde foi encontrado uma porção de substância semelhante à maconha embalada em saquinho plástico pesando 8,0 gramas. Também foi encontrado um saquinho plástico com 12 comprimidos semelhantes a ecstasy pesando 2,9 gramas, e outro saquinho plástico com 10 comprimidos semelhantes ecstasy, pesando 3,4 gramas. Além do entorpecente os GCMs encontraram R$ 382,50 em espécie com o universitário. Indagado a respeito do entorpecente, o mesmo informou que era para consumo próprio. O casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado o Flagrante de Tráfico de Entorpecentes, sendo registrado o BO/PC nº 4360/2017 e RO/GCM nº 720/2017.

Policia Civil e Guarda Civil realizam operação conjunta

Operação conjunta polícia civil e guarda civil detém traficantes de entorpecentes e procurado pela justiça

Na tarde de segunda-feira, 24/04/2017, por volta das 15h37, a viatura 4.36 Canil da Guarda Civil, com os GCMs Aguiar, Henrique, Edison, Junior e o cão Thor, a pedido do Dr. Rodolpho Lopes do Canto Junior, Delegado Titular da Delegacia de Entorpecentes, em apoio aos Policiais Civis daquela divisão se deslocaram até Av. 18, no Jardim Maria Cristina para averiguação de uma denúncia de tráfico de entorpecentes. A equipe ao chegar no local deparou com policiais civis fazendo uma abordagem em 5 indivíduos. A equipe do Canil foi alertada que os indivíduos faziam tráfico pelo local e provavelmente o entorpecente estaria escondido em um matagal bem próximo. Os GCMs iniciaram uma busca pelo matagal utilizando o cão de faro Thor, onde foi possível localizar em dois pontos distintos uma grande quantidade de entorpecentes. Foram localizados 23 gramas de cocaína em 34 eppendorfs, 790 gramas de maconha embaladas em 370 invólucros em papel alumínio. Os indivíduos foram apresentados na DISE, e 3 deles presos, sendo que R. M. J., 22 anos, J. F. A., 21 anos e J. F. A., 23 anos, este último ainda possuía contra si um mandado de prisão a ser cumprido por envolvimento com entorpecentes. Foi registrado o BO/PC nº 108/2017 e RO/GCM nº 719/2017.

Polícia Militar realiza troca de comando do batalhão em praça pública



Solenidade da troca de comando será realizada na

quinta-feira (27) na Praça da Liberdade, a partir das 10 horas

O 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro realiza na quinta-feira (27), às 10 horas, na Praça da Liberdade, a solenidade de passagem de comando do quartel. O tenente-coronel Márcio Silveira Franco assumirá oficialmente o comando do batalhão no lugar do ex-comandante, coronel Lideraldo da Silva, que deixou o cargo no mês passado. A solenidade terá a participação da banda do Comando de Policiamento do Interior (CPI-2).

O tenente-coronel Márcio Silveira Franco, 46 anos, chega ao comando do 37º BPMI após 28 anos de trabalho na corporação. Ele ingressou na Polícia Militar em 1989, passando pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária. Em 2006 foi apresentando no CPI-9 onde desempenhou várias funções no 36º BPMI de Limeira. Foi comandante de companhia em Limeira e Araras, comandante da Companhia Tática, oficial de Recursos Humanos, oficial de Operações e oficial de Comunicação Social.

Promovido a major em maio de 2013, Silveira assumiu a função de coordenador operacional e, posteriormente, de subcomandante do 37º BPMI de Rio Claro. Durante sua carreira na Polícia Militar fez vários cursos: Ciências Econômicas, sendo diplomado Bacharel pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas, Gestão Contemporânea pela Qualidade e Bombeiro para Oficiais. Em dezembro do ano passado foi promovido a tenente-coronel e designado para atuar em São João da Boa Vista, antes de ser transferido para Rio Claro.