Fundação de Saúde alerta sobre hipertensão

Aferição gratuita de pressão arterial é uma das atividades que serão realizadas nessa quinta-feira (27) no Jardim Público de Rio Claro dentro da programação do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, a partir das 8 horas. O evento está sendo organizado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), vinculado à Fundação Municipal de Saúde, que destaca a importância da aferição de pressão como ação preventiva contra a hipertensão.



O tema tem destaque especial nesta semana, pois nessa quarta-feira (26) é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. “A prevenção é a melhor arma contra as doenças e no caso da hipertensão, muita gente no Brasil não sabe que tem pressão alta, porque nunca fez exame”, alerta o médico Renato de Oliveira, diretor médico de Assistência à Saúde da Fundação de Saúde.

A hipertensão arterial mata cerca de 300 mil brasileiros anualmente. Exames preventivos e tratamento, dieta adequada e a prática de atividade física são fundamentais no combate a esse mal. A maioria dos hipertensos não apresenta sintoma. Dor de cabeça, dor na nuca, enjoos, tonturas e falta de ar podem estar associados à hipertensão, mas não são específicos da doença. Por isso, fazer aferição regular da pressão arterial, em postos de saúde e farmácias, é fundamental.

Além da aferição gratuita de pressão, as atividades de quinta-feira do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho também terá distribuição de folders, aula de Lian Gong, e atividades de educação em saúde.