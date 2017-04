Estados Unidos – curiosidade

E. Cortez

Quem nunca viu um filme onde alguém se perde num labirinto? Mas já pensou ficar perdido no meio de um milharal, plantação ou floresta? Como num filme de terror? E se te disser que dá pra fazer esse tipo de “pesadelo” acontecer aqui nos Estados Unidos? Massachusetts é um dos locais onde isso é possível. Para quem gostaria de passar por essa sensação diferente, em Corn Maze, um labirinto gigante no meio do milharal, isso é perfeitamente possível.

A Marini Corn Maze, Bakery and Farm é, como o nome diz, uma fazenda que produz frutas, legumes e vegetais; e que oferece ainda uma padaria/confeitaria/feira e um labirinto num milharal. Esse complexo é o “ganha-pão” da família Marini desde 1928. Ou seja, esse povo entende de ganhar dinheiro com a terra.

São mais de 90 hectares de área, sendo pelo menos metade disso de milho. Para você ter uma idéia, só o labirinto tem 3 hectares com mais de 10 milhas (16 km) de caminhos internos. Não é pouca coisa, e por isso eles recomendam estar preparado para andar por pelo menos 2 horas dentro dele. Para quem estiver “cansado de se perder”, basta pegar o mapa da saída.

Eles têm um aplicativo com o mapa do lugar e isso ajuda muito. Mas se você não quiser usar, é muito legal descobrir o caminho por conta própria, preenchendo os desafios no papel (palavras e desenhos).

Ah, se você ficar perdido de um jeito desesperador, é só balançar uma bandeira que você ganha ao entrar no local, que um funcionário vem te resgatar.

Vale dizer também que você deve levar água porque não tem nenhum lugar dentro do labirinto para tomar ou comprar, repelente, protetor solar e um boné/chapéu/viseira. Se for à noite, lanterna. E não leve bolsa pesada porque você vai andar muito.

Sobre a padaria, o que se pode dizer? Tudo é caseiro, bem feito, cheiroso e mais caro que o normal, claro. Preço que se paga pela qualidade.

Horário de funcionamento, ingressos e endereço – O labirinto funciona de 10 de setembro a 31 de outubro, das 10h da manhã às 18h. Na sexta e sábado, há o passeio noturno começando às 18h e indo até 22h30.

O acesso à fazenda e padaria são gratuitos, mas o labirinto e os espaços infantis têm ingresso. Custa $10.99 nos dias de semana e $12.99 no final de semana; para os passeios noturnos, o ingresso custa $14.99. Crianças com 2 anos ou menos, não pagam.

É aconselhável chegar logo cedo, às 10h da manhã, pra fazer o trajeto sem muito calor e fome. E aí sair vitorioso direto para padaria!

O endereço da Marini Farm é 259 Linebrook Road, Ipswich, MA 01938. E, infelizmente, não há transporte público para chegar lá. Mas dá pra ir até a cidade de Ipswich de Commuter Rail – Linha Roxa e de lá pegar um Uber/Lyft. O trem da linha Newburyport sai de hora em hora da North Station, leva cerca de uma hora até Ipswich e custa $12.75.

Para ir de carro, a partir do centro de Boston, você vai levar cerca de 1h e 20 minutos até 2h, dependendo do horário de partida.