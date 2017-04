DIA INTERNACIONAL DO PLANETA TERRA

A manifestação desta data, iniciou-se na década de 70, nos Estados Unidos, por iniciativa do senador Gaylord Nelson que apoiado por diversos órgãos (universidades, escolas primárias e secundárias e comunidades) instituíram a criação de uma Agenda Ambiental e de leis voltadas a proteção ambiental.

A partir desse acontecimento, seguiu-se uma forma de expressar aos outros países do mundo a importância de reduzir significativamente os índices de poluição afim de que se garantisse um ambiente futuramente sustentável para a humanidade. Assim muitos países foram adeptos a esse movimento, e com o passar dos anos muitos outros foram se inserindo, inclusive o Brasil.

O Dia do Planeta Terra deve ser visto como uma data importante e festiva aos seres humanos, pois tudo o envolve, e nesse sentido deve ser elaboradas e praticadas ações efetivas, que com esforços conjuntos possibilitam estruturar caminhos que agreguem valor e conduza a um ambiente ecologicamente equilibrado.

Dessa forma devemos adotar as seguintes ações: proteção e manejo adequado dos recursos naturais; proteção às espécies da fauna e flora; proibição a utilização de produtos químicos danosos; uso correto do solo e da água, pratica de reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; amenização da emissão de gases do efeito estufa, dentre outras ações, nos moldando a tornarmos cidadãos ambientalmente responsáveis e conscientes.

Assim, os ambientalistas esperam que ao comemorarmos mais um ano o Dia da Terra, possamos fazer uma reflexão sobre nossa postura em relação ao meio que vivemos, reconhecendo sua real importância e valor, cuidando sempre para que tenhamos cada vez mais um habitat com uma expressiva qualidade de vida e livre de ônus.

Portanto é necessário que as ações aconteçam de forma efetiva, e partam de cada um, seja reflorestando, economizando água, não jogando lixo em vias públicas ou lugares impróprios, preservando os espaços naturais a nossa volta, a fim de que possamos contribuir no cotidiano para a sustentabilidade local, regional e global.

Éder Rodrigo Varussa – Educador Ambiental, Bacharel em Administração Empresarial, Especialista em Gerenciamento Ambiental e Sustentabilidades na área de conhecimento em Ecologia Aplicada Mestrando em Geografia na linha espaço, cultura e sociedade- UNESP/Rio Claro/SP.