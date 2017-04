Coluna Edmar Ferreira

Um jogo. Essa foi a pena que o atacante Dudu, do Palmeiras, pegou da Comissão Disciplinar da Conmebol pela expulsão contra o Peñarol no Allianz Parque, quando reclamou do árbitro equatoriano Roddy Zambrano no fim da partida. A entidade informou ao Verdão que o jogador nem precisará ser julgado e terá que cumprir apenas a suspensão automática. Ou seja, não enfrenta o time uruguaio hoje, às 21h45, e retorna diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia.

Ainda sobre Dudu, o atacante palmeirense recebeu uma placa pelo golaço de cobertura marcado na vitória sobre o São Paulo por 3 a 0, no dia 11 de março, pela primeira fase do Campeonato Paulista. A homenagem foi um presente do clube, entregue ontem na Academia de Futebol.

O Palmeiras, que lidera o Grupo 5, pode voltar classificado do Uruguai. Mas o Peñarol é pentacampeão da Libertadores e endureceu o primeiro jogo no Allianz Parque. O Verdão venceu por 3 a 2, gol de Fabiano nos acréscimos. Em três jogos na competição, o Palmeiras teve dois atletas expulsos, uma vez que o zagueiro Vitor Hugo recebeu o cartão vermelho na estreia diante do Atlético Tucumán.

As atenções no Uruguai estão voltadas para Borja. O centroavante colombiano, contratado por R$ 33 milhões, ainda não balançou a rede na Libertadores. No geral, o goleador disputou 10 jogos pelo Verdão e marcou 4 gols. Para se ter uma ideia, na competição do ano passado, vestindo a camisa do Atlético Nacional, foram 4 jogos e 5 gols. Mas é preciso que o técnico Eduardo Baptista pare de queimá-lo.

Outros dois brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores. Pelo Grupo 4, às 21h45, o Atlético/PR recebe o Flamengo. Ontem jogaram San Lorenzo x Universidad Católica. O Mengão lidera com 6 pontos e o Furacão tem 4. Às 19h30, pelo Grupo 6, o Atlético/MG enfrenta o Libertad/PAR no Independência. Amanhã tem Sport Boys x Godoy Cruz. O time argentino lidera com 7 pontos. Galo e Libertad tem 4 e o time boliviano tem 1.

Pela Copa do Brasil, o Santos terá uma novidade para encarar o Paysandu, hoje às 19h30, na Vila Belmiro, em jogo de ida das oitavas de final. O técnico Dorival Júnior confirmou que Matheus Ribeiro começará o duelo na lateral esquerda no lugar de Jean Mota.

O Santos entrará em campo diante do Paysandu com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Hoje também pela Copa do Brasil, o Botafogo recebe o Sport, às 21h45, no Engenhão.

O pisão de Fagner no peruano Cueva, do São Paulo, domingo no Itaquerão, será analisado pelo TJD, mas só depois da final do Paulistão. Sinceramente, acho improvável que o lateral seja punido. Não faz sentido. Vi muita gente comparando esse lance com o do zagueiro palmeirense Vitor Hugo em Pablo. Mas é completamente diferente. Pablo poderia ter se machucado seriamente e Cueva não.

O Corinthians entra em campo no domingo, às 16h, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, com oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Ou seja, se receberem o “canarinho” do árbitro Raphael Claus, não jogarão a partida decisiva do Paulistão no domingo seguinte, no Itaquerão.

Os ameaçados são os laterais Fagner e Guilherme Arana, os volantes Gabriel e Maycon, os meias Jadson e Rodriguinho e os atacantes Romero e Jô, todos titulares. Estão fora da lista apenas o goleiro Cássio e os zagueiros Pablo e Balbuena.

A Penalty divulgou que as bolas das finais de 11 campeonatos estaduais ganharão uma versão dourada. Trata-se da bola S11 Campo Pró. Elas serão usadas nas decisões de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas e Sergipe, a partir do próximo domingo. A S11 ainda terá o selo “Duelo Final” em uma das faces e o escudo da federação do respectivo estado na outra.

Um dia após salvar o XV de Piracicaba do rebaixamento para a Série A-3 com a vitória dramática sobre a Portuguesa por 2 a 1, no Barão da Serra Negra, Vica deixou o comando do Nho Quim. Vica assumiu o XV na 14ª rodada, no empate por 1 a 1 contra o Bragantino, fora de casa. Ao todo, foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Tendo o meia Diego como modelo, o Flamengo apresentou ontem sua nova camisa para a temporada 2017. Com a campanha #EUSOU, os rubro-negros manifestavam seu amor pelo clube com uma frase. A peça foi inspirada na década de 80, uma das mais vitoriosas do clube. O manto conta com listras largas e recorda o tempo que Zico. Para Luiz Gaspar, responsável pelo futebol da Adidas Brasil, é uma das camisas mais lindas da história do Flamengo.

O Internacional/RS confirmou a contratação de Marcelo Cirino. O atacante vem por empréstimo junto ao Flamengo até 31 de dezembro de 2017. O jogador foi apresentado ontem, em Porto Alegre. Revelado na base do Atlético-PR, Cirino não estava sendo aproveitado no Mengão. Foram 99 jogos e 23 gols marcados pelo time carioca.

O torcedor do Paris Saint Germain recebeu uma excelente notícia hoje. O uruguaio Edinson Cavani renovou seu contrato com o clube francês até 2020. O atacante, de 30 anos, está no PSG desde 2013 e em 192 jogos marcou 125 gols. Ele é o segundo maior artilheiro do time, atrás apenas do sueco Ibrahimovic, que anotou 156 em 180 partidas.

O Flamengo derrotou o Pinheiros por 83 a 73, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, e abriu 2 a 0 na série quartas de final do NBB9. Presente na fase semifinal em todas as edições do NBB, o Mengão está a um resultado positivo de garantir classificação para mais uma. O Jogo 3 acontece hoje, às 19h30, novamente no Rio de Janeiro, com o rubro-negro na busca para fechar o confronto. O time paulista jogará todas suas fichas para trazer a série de volta à São Paulo.

Thomaz Bellucci foi eliminado na estreia do ATP 500 de Barcelona. Número 54 do mundo após o vice no ATP 250 de Houston, nos EUA, o brasileiro perdeu para o russo Karen Khachanov (56º) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Curiosidade do dia: Dia 22 de junho de 1988, o Vasco da Gama venceu o Flamengo por 1 a 0 e sagrou-se campeão carioca. O gol foi marcado por Cocada, que entrou aos 43 minutos do segundo tempo e na primeira bola que pegou, marcou o gol do título.