Coluna Edmar Ferreira

Foram divulgados os preços dos ingressos da partida entre Rio Claro e São Caetano, sábado às 21h, no Schmidtão, pelas semifinais da Série A-2. Na Geral: R$ 5 + 1 kg de alimento. Na Coberta: 1/2 ingresso a R$ 20 para quem for com a camisa do clube, além de mulheres, aposentados, estudantes, professores, idosos a partir dos 60 anos, deficientes e doadores de sangue. Crianças até 12 anos acompanhadas não pagam.

Quem não estiver enquadrado nos benefícios acima também tem vantagem: levando 1 kg de alimento pagará 1/2 na coberta ao preço de R$ 20. Tem tudo para ser um jogão. Na fase de classificação o Rio Claro venceu por 1 a 0, golaço de Fernando. Naquela partida o time de Sérgio Guedes teve dois jogadores expulsos, e mesmo assim segurou a importante vitória.

A diretoria do XV de Piracicaba confirmou a contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador deve se apresentar no Barão da Serra Negra no início da próxima semana e começar o seu trabalho visando a estreia no dia 21 de maio, diante do São Paulo/RS.

A eliminação do Palmeiras no Paulistão impedirá o clube de faturar R$ 9 milhões neste primeiro semestre de 2017. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Verdão receberia da patrocinadora máster, a Crefisa, cerca de R$ 4 milhões caso fosse campeão do Estadual, mais o prêmio de R$ 5 milhões oferecido pela Federação Paulista de Futebol.

Roger Guedes não tem mais clima para continuar no Palmeiras. Depois daquela ovada seguida de violência que sofreu durante um treino, o atacante não fala mais a mesma língua do grupo. Na véspera da partida contra o Peñarol, em Montevidéu, o loirinho se desentendeu com Felipe Melo e por pouco não chegaram a vias de fato. O Verdão está um barril de pólvora, pronto para explodir.

O Allianz Parque receberá a abertura oficial do Campeonato Brasileiro. A festa será realizada no dia 14 de maio (domingo), às 16h, quando o atual campeão Palmeiras receberá o meu Vascão da Gama. A principal atração para os torcedores será a exibição do troféu de campeão no gramado. No ano passado, a abertura foi no jogo Corinthians 0 x 0 Grêmio, no Itaquerão.

O efeito Rogério Ceni pode ser visto nas bilheterias. O São Paulo teve a maior média de público nas duas primeiras fases do Campeonato Paulista. A média de público no Morumbi foi de 33.246 pagantes. O Palmeiras ficou em segundo lugar com média de 28.244 torcedores. O terceiro colocado no ranking é o Corinthians, com 25.264 torcedores de média.

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, será o primeiro presidente do São Paulo a receber salário. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o dirigente vai ganhar R$ 27.500 de remuneração, o que representa 70% do maior salário do funcionalismo público no país. Leco foi eleito na semana passada para mais três anos e oito meses de mandato.

William Pottker está muito perto de ser o artilheiro do Campeonato Paulista. Nos números, o Bruxo está igualado com Gilberto, do São Paulo, com nove gols cada um, mas o Tricolor já foi eliminado da competição. Ou seja, não consegue mais ultrapassar o goleador alvinegro.

Silas é o novo técnico do Red Bull Brasil. Nascido em Campinas, Silas apareceu para o mundo como jogador ao lado de Muller e Sidney, nos Menudos do Morumbi. Como treinador, dirigiu Grêmio, Flamengo, times do Qatar e, como último trabalho, o Novorizontino no Paulistão. Ele comandará o Toro Loko na Série D do Campeonato Brasileiro, que começará no dia 21 de maio. O primeiro jogo do time campineiro será contra o Espírito Santo, fora de casa.

Os 10 jogadores mais caros do Cartola, o fantasy game da Globo são: 1) Diego (Flamengo) – R$ 25, 2) Dudu (Palmeiras) – 24, 3) Fred (Atlético/MG) – 24, 4) Nenê (Vasco) – 23, 5) Diego Souza (Sport) – 23, 6) Jadson (Corinthians) – 22, 7) Lucas Pratto (São Paulo) – 22, 8) Camilo (Botafogo) – 21, 9) Luan (Grêmio) – 21 e 10) Thiago Neves (Cruzeiro), Ricardo Oliveira (Santos) e Gustavo Scarpa (Fluminense) – 20. Eu amo esse jogo!

Dois brasileiros entram em campo hoje pela Taça Libertadores da América. Pelo Grupo 7, às 19h30: Nacional/URU x Chapecoense e Zulia/VEN x Lanús/ARG. A classificação está assim: 1) Lanús 6, 2) Nacional e Chapecoense 4 e 4) Zulia 3. Já às 21h45, tem Grêmio x Guaraní do Paraguai, no Sul. O time gaúcho soma 7 pontos, mesma pontuação do time paraguaio.

O Criciúma suspendeu por tempo indeterminado da torcida organizada “Barra Os Tigres”. No último domingo, contra a Chapecoense, pelo Campeonato Catarinense, integrantes da torcida gritaram: “ão, ão, ão, abastece o avião”, em referência ao trágico acidente que vitimou 71 pessoas em Medellín. A suspensão é válida até que a torcida apresente os nomes das pessoas envolvidas no episódio. Gol de placa da diretoria.

Pelo terceiro ano consecutivo, o brasileiro Kaká é o jogador mais bem pago da Major League Soccer, com R$ 22 milhões (US$ 7 milhões) anuais. As informações são do Sindicato dos Jogadores da Liga Norte-Americana. O ex-jogador do São Paulo só atuou em uma partida desta temporada em razão de uma lesão na coxa. O atacante italiano Sebastian Giovinco, do Toronto, é o segundo na lista, com R$ 22,5 milhões (US$ 7,1 milhões), enquanto Michael Bradley, capitão da seleção dos EUA e seu companheiro de time, recebe R$ 20,6 milhões (US$ 6,5 milhões).

Bauru, do técnico Demétrius Ferracciú, venceu mais uma partida na capital federal e assumiu a vantagem nas quartas de final do NBB9 por 2 a 1. A equipe paulista derrotou o poderoso Brasília por 85 x 76, em pleno Ginásio da ASCEB. O Dragão pode cravar sua classificação para a terceira semifinal de NBB consecutiva já neste domingo, às 18h30, no Ginásio Panela de Pressão.

Já o Franca Basquete empatou a série contra o Paulistano. Diante de um Ginásio Pedrocão completamente lotado, a equipe do interior venceu o Jogo 2, por 92 a 79 e igualou o confronto por 1 a 1. O próximo jogo da série acontece amanhã, às 19h30, novamente no Ginásio Pedrocão, com transmissão do SporTV.

Curiosidade do dia: O Palmeiras impediu que o Santos de Pelé conquistasse 12 títulos paulistas consecutivos. O Verdão ganhou os campeonatos de 1959, 63 e 66. O Santos ganhou em 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68 e 69.