Alunos das 56 escolas municipais receberam ovos de Páscoa

Para celebrar a Páscoa com alunos da rede pública municipal de ensino de Rio Claro, o Fundo Social de Solidariedade do município entregou cerca de 20.500 ovos de chocolate a estudantes de 56 escolas.

“Com este pequeno gesto levamos às crianças e suas famílias uma mensagem de carinho”, observa Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social, que esteve em várias escolas realizando pessoalmente a entrega do chocolate. “Este contato é sempre muito prazeroso, é muito bom estar com as crianças e receber a alegria que elas transmitem”, afirma.

A lembrança adquirida pelo Fundo Social foi entregue a estudantes do Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil 1 e 2, das escolas Ângela Perin Aily, Antonio Maria Marrote, Antonio Sebastião da Silva, Arlindo Ansanello, Armando Grisi, Benedicto José Zaine, Benjamin Ferreira, Caminho da Vida Professora Margarida Penteado, Celeste Calil, Clara Freire Castelano, Comecinho de Vida Professora Diva Cabral de Oliveira, Dante Egreggio, Darci Reginatto, Dennizard França Machado, Diva Marques Gouvêa, Djiliah Camargo de Souza, Dom Pedro I, Elpídio Mina, Ephraim Ribeiro dos Santos, Francesco Paoli, Franscisca Coan, Hamilton Prado, Hélio Jorge dos Santos (unidades I e II), Isolina Huppert Cassavia, Jardim das Palmeiras, João Baptista Maule, João Rehder Neto, José de Campos Chagas, José Martins da Silva, Jovelina Morateli, Laura Pena Joly, Lúcia Buschinelli Carneiro, Lucidia Cassavia Escrivão Soares, Luiz Martins Rodrigues Filho, Lygia do Carmo Vendramel, Marcelo Schmidt, Maria Aparecida Polastri Hartung – Dona Birro, Maria Isabel Soares, Maria Teixeira Fittipaldi, Marina Fredine Dainese Cyrino, Mitiko Matsushita Nevoeiro, Monsenhor Martins, Monteiro Lobato, Mora Guimarães, Nephtali Vieira Junior, Paulo Koelle, Rosa Maria Castellano Pieroni, Escola Agrícola Rubens Foot Guimarães, Samira Assencio Savoldi, Santo Antonio, Sebastião Ambrozio, Sérgio Hernani Fitipaldi, Sueli Aparecida Marin, Sueli Maria Proni Cerri, Sylvio de Araújo, Victorino Machado e também estudantes que participam do Projeto Amizade e Vida, Casa das Crianças, Espírito Santo, São José, Sol Nascente e Brincando e Aprendendo.

Além de alunos da rede municipal, crianças atendidas por entidades assistenciais receberam os ovos de Páscoa. Entre as entidades que receberam o chocolate estão Gaac, Aderc, Apachi, Apae, Lar Espírita Esperidião Prado, Projeto Despertai, Instituto Estrela da Esperança, Amorg, Estação do Bem, Projeto Fio da Meada, Caps i, Criari, Caps III, Caps AD.