Alunos da escola Marcelo Schmidt participam de oficina de lambe-lambe

Atividade será realizada nesta quinta-feira (27) no Gabinete de Leitura na Avenida 4, Centro. Outras escolas podem agendar oficina de lambe-lambe pelo telefone 3522-8000

Vinte e quatro alunos do quinto ano da escola municipal Marcelo Schmidt, localizada na região central de Rio Claro, participam de oficina de lambe-lambe, às 14 horas, no Gabinete de Leitura que fica na Avenida 4, 427, Centro. A aula será ministrada pela estudante de Artes Visuais, Bruna Quirino Lopes. A atividade é promovida pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura.



O lambe-lambe é uma técnica ligada ao grafite cujo nome tem origem nos fotógrafos de rua que desenvolviam atividades profissionais em praças e jardins públicos. A arte consiste na criação de cartaz impresso, colado em muros e postes como veículo de divulgação.

A secretária de Cultura, Daniela Ferraz, ressalta a importância de apoiar e incentivar todas as formas de arte. “Nossa proposta é mostrar o uso do lambe-lambe como uma poderosa ferramenta de expressão artística”, afirma. Para Bruna Lopes, os alunos podem utilizar várias linguagens para fazer os lambes o que torna a aprendizagem divertida. “A técnica lambe-lambe é simples e fácil de fazer e as crianças podem repetir a atividade sempre que quiserem”, comenta.