Alternativas para a redução da extinção das espécies no planeta

Um grupo de cientistas publicou na revista Science dessa semana um artigo que aponta como podemos reduzir a extinção de espécies no planeta. O grupo de cientistas conta com o brasileiro e professor do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro, Dr. Mauro Galetti.

Os cientistas alertam que até hoje 363 espécies de vertebrados foram extintas pelo homem desde 1500 e que mais 269 de aves e 350 de mamíferos poderão ter o mesmo destino até 2100.

“A extinção de espécies tem efeito direto na economia e no bem-estar humano, porque muitas espécies provêm serviços essenciais ao homem, como estabilidade no clima, polinizam as plantas que comemos, ajudam a limpar a água, etc.” comenta Galetti.

Várias iniciativas têm sido realizadas para reverter o impacto humano no planeta. A Convenção da Biodiversidade foi criada e ratificada por 196 países para reduzir o impacto humano no planeta. Essa convenção estipula metas e os países tentam alcançar essas metas reduzindo emissões de carbono, desmatamento e perda de biodiversidade. Em 2002, os líderes mundiais se comprometerem em reduzir a perda de biodiversidade em 2010. Claramente essa meta não foi alcançada e houve pouco progresso na reunião de Aichi no Japão. “A maioria dos indicadores do estado global das espécies e ecossistemas mostram contínua deterioração e 58% das populações de vertebrados continuam em forte declínio” comenta Galetti.

As principais causas para não termos atingido as metas internacionais apontadas pelos cientistas está no continuo aumento populacional humano que reflete diretamente na perda de biodiversidade. “Crescei-vos e multiplicai-vos. Mais gente requer mais espaço, mais alimento e os ecossistemas naturais se transformando em pecuária ou plantações. Nenhum governo ou instituição religiosa discute isso abertamente, mas a ausência de planejamento familiar é o maior problema do planeta hoje” alerta Galetti.

Um outro ponto levantado pelos cientistas são os baixos investimentos em projetos ambientais. Os cientistas apontam que foram gastos US$21 bilhões de dólares em 2005 em projetos ambientais, mas 94% desse valor foi gasto em países ricos que não detêm alta biodiversidade. “Imagine se usássemos os 24 bilhões de reais gastos nos estádios da Copa do mundo no Brasil na proteção dos nossos rios, florestas e cerrado? É claro que o impacto desse investimento seria usufruído por muito mais gente que apenas aqueles que gostam de futebol” comenta Galetti.

Outra causa importante apontada pelos cientistas para que os países não alcançarem as metas da Convenção de Biodiversidade é que o pouco valor dado aos governos aos órgãos ambientais. “Existe uma ideia que os órgãos ambientais atrapalham a criação de empregos e que o agronegócio é o que salva a economia do Brasil. Quando uma floresta ou cerrado vira pasto, perdemos não apenas biodiversidade, mas água limpa, solo, muda o clima, aumenta desequilíbrio ambiental levando ao surgimento de doenças. Poucos ganham e todos pagam a conta” alerta Galetti. “É óbvio que precisamos de alimento e empregos, mas também precisamos de um meio ambiente saudável para todos” complementa Galetti.

Os cientistas apontam alguns projetos bem-sucedido de conservação, como o Projeto do Mico Leão Dourado no Rio de Janeiro. Essa espécie foi quase extinta na natureza, mas graças aos esforços dos cientistas e dos donos das áreas onde o mico ocorre, em 2014 o mico-leão saiu da lista de animais mais ameaçados do planeta.

O artigo conta com a participação de cientistas da Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Inglaterra e China.

Contato com o professor Mauro Galetti do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro – Dr. Mauro Galetti Rodrigues – Tel.: (19) 3526-4236 – Sala 3 – I – E-mail: mgaletti@rc.unesp.br

LABIC – Laboratório de Biologia da Conservação

Acesse o artigo em: http://science.sciencemag.org/content/356/6335/270