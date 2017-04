A 4ª Festa da Cachaça em Rio Claro terá Costela Tradição Gaúcha

Boa comida, boa bebida e boa música. O público pode esperar isso e muito mais na quarta edição da Festa da Cachaça, em Rio Claro. Com cachaças da melhor qualidade e música ao vivo nos dois dias de evento, dias 6 e 7 de maio, a festa também terá a Costela Tradição Gaúcha.

A festa será realizada na Central de Agronegócios. No sábado (6) a Costela Tradição Gaúcha será servida a partir das 18h30 em porções, acompanhada de mandioca cozida e farofa. No domingo (7) a partir do meio dia haverá opção de almoço completo que, além da costela, inclui linguiça, leitoa, arroz, feijão tropeiro, mandioca cozida, macarrão à bolonhesa, cebolete, saladas e farofa.



“Estamos organizando uma festa para toda a família, com opções variadas de alimentação e ambiente agradável”, comenta Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

A praça de alimentação montada no local irá oferecer cardápio variado, incluindo lanches, pastéis, yakissoba e caldo de cana. O Fundo Social de Solidariedade coordenará o serviço de bar, onde serão vendidos água, refrigerante e cerveja. Outra opção são os coquetéis com e sem álcool, preparados por profissional especializado.

Vários produtores de cachaça vão expor e vender seus produtos. A festa será realizada no dia 6 (sábado) das 18 às 22 horas e no domingo (7) das 10 às 20 horas. A Central de Agronegócios fica no antigo espaço livre da Vila Martins, na Rua 3-A, 1155.

Para a realização da festa a prefeitura conta com o apoio do Sindicato Rural de Rio Claro e Grupo Contato.