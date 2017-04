Trecho de rua no Inocoop terá mão única de direção a partir da semana que vem

A partir da próxima semana, o trecho da Rua 3-JI entre a Avenida dos Costas e Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Inocoop, em Rio Claro, terá mão única de direção, no sentido bairro-centro.

A alteração foi definida pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana após estudos técnicos. “Pedimos que aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegarem naquelas imediações”, reforça o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, frisando que a mudança tem o objetivo de aumentar a segurança no tráfego e dar maior fluidez ao movimento dos veículos.

A alteração faz parte das mudanças providenciadas pela prefeitura no trânsito daquela região, que na nesta semana ganhou novo conjunto de semáforos, que ficam no cruzamento da Estrada dos Costas com a Rua 30, entre o Jardim das Palmeiras, Inocoop e Jardim Paulista 1. A Prefeitura de Rio Claro instalou os equipamentos para ampliar a segurança no trânsito naquele local.

Além do ligamento dos semáforos, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana realizou a retirada dos prismas existentes em parte do cruzamento e fez uma nova pintura de solo e no pontilhão. O local também recebeu corte de mato.