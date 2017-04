Rio Claro abre em maio inscrições para concurso fotográfico

O Arquivo Público e Histórico de Rio Claro recebe de 2 a 5 de maio inscrições gratuitas para a nona edição do Concurso Fotográfico “Rio Claro Revela Sua História”.

Com o tema “Itinerários urbanos: percursos, pontos de referência e identidade espacial”, o concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores, residentes ou não em Rio Claro.

O tema tem como objetivo estimular os participantes a traduzirem em imagens o sentimento de pertencimento aos espaços do município, e a representarem essa percepção por meio de itinerários urbanos. “Como exemplos podemos citar histórias e sensações do percurso cotidiano, memória de seus trajetos, apreensão visual e identidade espacial, na busca de elementos que definam a imagem da cidade, como vias, limites, bairros, cruzamentos e outros elementos marcantes”, explica Mônica Ferreira, superintendente do Arquivo Público.

O horário para a entrega das fotografias é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O Arquivo Público fica no Núcleo Administrativo Municipal (NAM), na Rua 6, 3265, Alto do Santana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3522-1948, ramal 23.

As fotografias premiadas e as selecionadas serão expostas no Casarão da Cultura, com abertura da exposição prevista para o dia 23 de junho e visitações até 31 de julho.

Serão oferecidos prêmios em dinheiro aos vencedores, do primeiro ao terceiro colocados, e menções honrosas a critério dos jurados.

Os interessados podem solicitar a ficha de inscrição, bem como o regulamento do Concurso Fotográfico Rio Claro Revela sua História pelo e-mail arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br.

Exposição

Até segunda-feira (24) podem ser vistas no paço municipal (Rua 3 entre avenidas 3 e 5, Centro) fotografias da edição de 2012 do concurso fotográfico Rio Claro Revela sua História. Com o tema Bairros de Rio Claro, a exposição reúne imagens inscritas no concurso daquele ano e também de autoria dos jurados do concurso.

Na semana que vem uma nova exposição será montada. A mostra reunirá imagens feitas pelos participantes de oficina fotográfica realizada pelo Arquivo Público no início deste ano e também pelo corpo de jurados do concurso fotográfico de 2017, que recebe inscrições no mês que vem.