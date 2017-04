Prefeitura entrega nova creche e reduz lista de espera em mais 110 nomes

Moradores do Jardim das Nações 2 se mudaram para seus apartamentos em dezembro do ano passado sem nenhum equipamento social, como escolas e postos de saúde. O novo governo municipal está trabalhando para resolver também este problema herdado.

Na próxima terça-feira (25) uma unidade escolar de educação infantil será inaugurada pela prefeitura para atender os moradores daquela região. A prefeitura abrirá oficialmente as salas descentralizadas da escola de educação infantil “Hélio Jorge dos Santos” em prédio anexo à capela Nossa Senhora Rainha da Paz na Avenida 13-JP com Rua 15, no Jardim Esmeralda.



Em menos de quatro meses de governo, a administração municipal abriu 363 vagas, sendo 262 em creche. No início do mês, a prefeitura inaugurou as novas instalações da escola Arlindo Ansanello, no Alto do Santana.

A unidade de ensino no Jardim Esmeralda irá atender 240 crianças, sendo 110 de creche e 130 de pré-escola em regime parcial. Dessas, 160 já estão sendo atendidas e 40 começam a freqüentar a escola na terça-feira (25). Outras 40 serão chamadas após a inauguração. “Ficamos felizes em inaugurar mais uma escola e vamos continuar trabalhando para diminuir o déficit de vagas em creche e atender as mães que trabalham”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

O secretário de Educação, Adriano Moreira, explica que a escola irá atender crianças da região do Terra Nova, principalmente do residencial Jardim das Nações 2. Esses alunos foram matriculados na escola Hélio Jorge dos Santos que, sem capacidade física para atender a nova demanda, agora ampliou as instalações com as salas descentralizadas. “Essa foi a melhor solução encontrada para não deixar as crianças fora da escola”, destaca Moreira.

Moreira agradece o apoio do padre Ricardo Martins que cedeu o imóvel para instalar a escola e a dedicação da diretora Gislaine Milani que abraçou o projeto e preparou o espaço com todo cuidado para receber bem os alunos. “A escola tem toda a infraestrutura necessária para atender as crianças”, informa a diretora. São seis salas de aula, refeitório, cozinha, brinquedoteca, espaço para atividades físicas e setor administrativo. O quintal foi transformado em parque com tanque de areia, casa de bonecas, casinha do Tarzan, além de projeto de trânsito. A equipe escolar conta com 14 professores, coordenadora pedagógica, duas cozinheiras, quatro agentes educacionais, duas auxiliares de serviços gerais e auxiliar administrativo. “Essa nova escola é um ganho muito grande para a comunidade”, afirma Gislaine.