Lago Azul tem circuito de artes para toda a família no dia 7 de maio

Música, dança, teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura serão atrações no Lago Azul, em Rio Claro, no dia 7 de maio (domingo) a partir das 16 horas. Com atrações para o público de todas as idades, o evento é gratuito e compõe a programação do Circuito Sesc de Artes, que neste ano será realizado em 118 cidades.

Para quem gosta de cinema haverá opções de curtas-metragens de Charles Chaplin, com a exibição de filmes dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês. Outra atração será Cine Concerto – A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971), apresentado pela Trupe Chá de Boldo. Na apresentação o grupo paulistano recria a trilha original do filme e acrescenta temas atuais ao áudio original, relembrando a emoção de quando a trilha musical era tocada ao vivo nos cinemas.

Na área literária o Grupo Flor de Chita levará ao público Travessias de Rosa a Candido. Os textos, causos e canções que integram esta intervenção poética-literária se originam da imersão artística que o grupo realizou nos universos do escritor Guimarães Rosa e do crítico literário Antônio Candido. Essas duas referências e o imaginário em torno delas se encontram e inspiram a criação de personagens que compõem a apresentação. Há ainda Palavra + Imagem com Circo de Trapo, em que acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e compartilhadas.

A magia do circo estará presente nas atividades realizadas pela Cia. Circo Delírio. Em referência ao universo dos artistas itinerantes, dupla de artistas apresenta esquetes que se valem da comédia física, do humor ácido e da participação do público. Cadeiras, chapéus e garrafas são alguns dos objetos do dia a dia que se transformam em malabares pouco convencionais.



A dança entrará em cena na apresentação Passagem, realizada pela Cia. Primeiro Ato, em que os dançarinos exploram o espaço da rua e lançam olhares para o público, convidando-o para uma nova visão sobre a cidade.

O público poderá também participar de oficina de artes visuais, ministrada por Ralph Friedricks. Nesta atividade, o participante aprende os princípios de funcionamento dos óculos 3D na prática. Depois de confeccionar seus próprios óculos com gelatinas vermelha, azul e papel, poderá testá-los assistindo vídeos.

O Circuito Sesc de Artes é um dos projetos que o Sesc São Paulo realiza para inspirar os diversos usos dos espaços públicos – lugares de convivência, encontro e democratização do acesso à cultura e artes em geral. Segundo o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o Circuito Sesc de Artes tem a missão de colaborar com o acesso do público às diversas atividades culturais.