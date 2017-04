Festas e álcool: os menores se esbaldam!

O Ministério Público de São Paulo montou uma força tarefa para investigar a ocorrência de festas regadas a álcool organizadas por alunos das comissões de formatura do ensino médio de escolas tradicionais da Capital. Sem alvará da Infância e Juventude, o problema só vem se agravando. Sob o tema “Uma elite perdida”, a revista Época já havia revelado o absurdo das festas de formatura que, além de caríssimas, propiciam a ingestão de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Jägermeister, tequila, uísque, champanhe, vodca importada, cerveja de todos os tipos e energéticos, e até ambulância com paramédicos na porta, são ingredientes obrigatórios nesses eventos.

Os organizadores dessas festas argumentam que se resguardam com o sistema de pulseirinhas, identificando os maiores de idade e somente a eles servindo bebidas alcóolicas. Porém, não é assim que ocorre no dia a dia. Vê-se menores bebendo, ingerindo álcool incentivados, infelizmente, por seus próprios pais, parentes e amigos, que adquirem ou pegam as bebidas e as cedem em goles ou copos cheios aos menores. Quando não, os próprios menores pegam diretamente dos atendentes, sem nenhum controle.

O fato é que se trata da prática de crime por parte dos donos de estabelecimentos que permitem a ocorrência desse estado de coisas. A Lei 13.106, de março de 2015, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, tornou crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente. Também inclui outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. A pena é de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Descumprida a proibição de vender bebida alcoólica a criança e adolescente, o estabelecimento deverá pagar multa de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00, além da interdição do local até o recolhimento da multa aplicada.

A imperatividade da norma não tem surtido efeitos e a fiscalização não é suficiente, daí porque – um bom exemplo a ser seguido por juízes país afora – uma Portaria da Vara Cível da Infância e da Juventude de Belo Horizonte foi além da Lei: responsabiliza judicialmente e impõe multa a pais, síndicos e diretores de escola por eventos em que houver consumo de bebida alcoólica entre menores. Permite que a fiscalização entre até em festas particulares, como as de formatura, de 15 anos ou comemorações em clubes, sítios, casas especializadas e condomínios residenciais. No que diz respeito às escolas, a portaria especifica: “Nos casos de festas e eventos promovidos por comissões de formatura de alunos dos ensinos fundamental e médio, os pais ou responsáveis legais e a direção da escola também serão responsáveis pela vigilância, respondendo conjuntamente no caso de venda, fornecimento ou consumo de bebida alcoólica por crianças ou adolescentes”.

Interessante lembrar que os hospitais devem comunicar ao Conselho Tutelar sobre todo e qualquer atendimento de menores por uso de drogas e álcool, com o que se consegue chegar até os responsáveis pelo fornecimento, mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição ao médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental que deixar de comunicar às autoridades situações desse tipo.

A sociedade acha comum o adolescente beber (e beber muito!), mas não é assim que os nossos legisladores, representantes do povo, estabeleceram como norma vigente, até porque partiram da premissa de que o uso de álcool atrapalha o processo de formação do sistema nervoso, reduzindo a capacidade de cognição na vida adulta, sem contar a exposição ao sexo inseguro, abuso sexual, agressão e toda forma de violência a que estão expostos jovens e adolescentes, cujos hormônios e questões cerebrais já os expõem naturalmente a muitos riscos.

William Nagib Filho – Advogado