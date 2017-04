Exposição e música abrem programação do Dia do Ogum em Rio Claro neste domingo

Rio Claro inicia neste domingo (23) a programação dos eventos culturais em comemoração ao Dia do Ogum, celebrado no dia 23 de abril. As atividades começam às 19 horas com a abertura da exposição “Ogum e suas origens culturais” no Casarão da Cultura que fica na Avenida 3 com a Rua 7, 568, Centro. A exposição irá apresentar ao público roupas, tecidos, artesanato, adornos, utensílios domésticos e ritualísticos da cultura africana. A entrada é franca. Quem for prestigiar a exposição também poderá conferir a apresentação musical da Banda Odoyá que promete fazer um show imperdível com fusão dos ritmos africanos e brasileiros.

Além da exposição de artes, a programação de 2017 inclui palestras, oficina de percussão, dança, cinema, roda de capoeira, entre outras apresentações culturais. A programação do Dia do Ogum conta com apoio da prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Assessoria de Integração Racial. A secretária de Cultura, Daniela Ferraz, convida a população a participar dos eventos que em sua maioria são gratuitos. “As atividades vão promover o resgate da cultura afrodescendente, tão importante para o desenvolvimento do nosso país”, comenta.

Os africanos contribuíram para a formação da cultura brasileira em vários aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Palavras como bagunça, moleque, curinga, dengo, cachaça e fuxico têm origem africana. Na música, o lundu serviu de base rítmica para a criação do samba, bossa-nova, maxixe e choro. Na culinária, o Brasil ganhou a feijoada, acarajé, vatapá, caruru, mugunzá, angu, pamonha e muito mais. Ainda temos a influência na dança e religião.



As comemorações alusivas ao Dia do Ogum foram incluídas no calendário oficial do município por meio da Lei Municipal nº 4468/2013 de autoria do vereador Geraldo Luís de Moraes, o Geraldo Voluntário. A edição 2017 conta com apoio da prefeitura, Fundo Social, Câmara Municipal, Governo do Estado de São Paulo, Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias (ACGE) da Secretaria de Estado da Cultura e Libertan Projetos Culturais. Os patrocinadores são: Expresso Limeira, Rápido São Paulo, O Imperador – Mármores e Granitos, Sílvia Mega Hair e Nei Salgados.