Estados Unidos – curiosidade

E. Cortez

Ah, o Empire State Building… O prédio mais icônico de New York City. E talvez o mais famoso de todo o mundo! Acho que não há nenhum turista que vá pra lá, que não tenha ao menos uma foto de viagem em que ele apareça (nem que seja de fundo). E olha que fazer uma foto aos pés dele já é um desafio, afinal o prédio tem 102 andares, difícil de enquadrar!

O Empire State Building fica na Fifth Avenue (Quinta Avenida), ocupando a quadra inteira entre as ruas 33rd St e 34th St. Sua grandiosidade lhe rendeu um código postal (CEP) próprio. Seu nome vem do apelido do estado de Nova York, que é chamado Empire State (Estado do Império).

Existem várias explicações para esse nome. A mais aceita é de que no final do século XVIII e início do século XIX, a cidade vivia um momento de expansão, crescendo em população, economia e infra-estrutura. Então o “império” seria uma referência à riqueza e abundância de recursos.

Uma segunda teoria fala que George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, escreveu uma carta ao Conselho Municipal de Nova York, apontando NYC como a sede do império americano (após a independência do país), também em virtude do seu papel importante naquela época.

Seguindo essas idéias, o prédio Empire State Building – que foi inaugurado depois, em 1931 – recebeu o mesmo nome, simbolizando sua potência e modernidade. Ele foi o edifício mais alto do mundo por quase 40 anos, desde sua inauguração até a construção das extintas torres gêmeas (World Trade Center), em 1972.

O Empire State Building voltou exatamente a ser o edifício mais alto da cidade, após o atentado de 11 de Setembro, mas acabou perdendo o posto novamente para o novo One World Trade Center, inaugurado em 2014, treze anos após a tragédia.

Além do recorde de altura, o Empire State também é considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno (mesma lista que está a Golden Gate Bridge).

Visitação – Pra quem quiser mais do que apenas ver o Empire State de alguma das calçadas de NYC, é possível visitar o Observatory Deck (observatório), no seu 86° andar. É o mais alto observatório ao ar livre da cidade. Ele oferece uma visão de 360°, de onde dá pra avistar o Central Park, o Rio Hudson, o East River, a Brooklyn Bridge, a Times Square, o Bryant Park, a Estátua da Liberdade, o One World Trade Center e muito mais.

Existem outras vistas maravilhosas da cidade, como a do Rockfeller Center e a do novo One World Trade Center (a mais alta, porém na extremidade sul da ilha). O “tchan” de visitar o Empire State é que ele não é apenas uma vista, mas uma experiência dentro de um marco mundialmente famoso. A cada ano, cerca de 4 milhões de pessoas fazem o passeio até seu topo.

A visitação funciona das 8h da manhã às 2h da madrugada, todos os dias, faça chuva ou faça sol. Se quiser ir à noite, lembre-se que o último elevador sobe às 01:15h. Os ingressos custam $34 dólares para adulto, $31 para idosos e $27 para crianças. Existe uma opção de entrada VIP (que pula toda a fila), por $60 dólares, independente da idade do visitante.

Também dá pra ir ao Empire State usando o New York CityPASS, um talão de ingressos pré-pago, que junta várias atrações da cidade, com desconto e sem filas em todas elas.

A visita ao 86° andar começa no lobby do prédio, com murais gigantes em art deco e todo coberto de mármore. Enquanto a fila vai andando, passamos pela Sustainability Exhibit (Exibição de Sustentabilidade), que mostra as tecnologias implantadas no Empire State em 2009 para que ele virasse também um exemplo de consumo de energia, diminuição da emissão de carbono, etc.

Depois vamos caminhando em direção ao elevador que leva até o 80° andar, onde fica a histórica Dare To Dream Exhibit, exposição que fala da história do edifício, sua engenharia e construção. Uma homenagem bem bonita para os arquitetos, engenheiros e trabalhadores que fizeram essa obra gigante, lá na década de 1930. Também nesse andar fica a Gift Shop (loja de lembrancinhas).

Depois, um outro elevador leva ao 86° piso, onde fica o observatório ao ar livre. É claro que está todo o tempo lotado, parecendo um “formingueiro”, mas independente disso é uma visita e tanto. É só ir com tempo e ter paciência até que vaguem espaços em meio às grades, aí é só fazer suas fotos dignas de Instagram!