ESF inicia nova etapa da vacinação contra a gripe dia 24

A partir da segunda-feira (24), a Secretaria de Saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), inicia a vacinação das gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias), crianças (seis meses e menores que cinco anos) e indígenas contra a gripe. Neste ano, a campanha está ocorrendo em fases para cada público-alvo, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, responsável por encaminhar as doses da vacina. Na primeira etapa foram vacinados os idosos e os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados.

As pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, HIV, doenças respiratórias, obesos começam a ser vacinados em 02 de maio. A partir do dia 08 de maio, serão imunizados os professores que passaram ao grupo prioritário para a vacinação neste ano e todos os outros grupos anteriores. O dia D da Vacinação Contra Influenza será no sábado, dia 13, quando também será realizada a Campanha de Prevenção do Câncer Bucal.

A vacina é contraindicada para pessoas que tenham alergia a ovo de galinha e seus derivados e para quem já teve reação alérgica grave a doses anteriores. É importante a apresentação da caderneta de vacina para a imunização. Os adultos que vão tomar a vacina pela primeira vez e que não possuem a carteira devem apresentar o documento de identidade. A vacinação estará disponível na ESF, das 7h às 10h30 e das 12h às 15h30, diariamente, de segunda à sexta-feira.

Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza

Data: de 17 de abril a 26 de maio.