Vagas do PAT – quinta feira – 20 de Abril de 2017

Sujeito a alteração no decorrer do dia.

Para mais informações destas e demais vagas, comparecer ao PAT (av. 3, 536, centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS Ativo.

ESSAS SÃO ALGUMAS VAGAS QUE CONSTAM NO SISTEMA ‘MAIS EMPREGO’:

Analista de Tráfego

Auxiliar de Enfermagem

Avaliador de Automóveis

Churrasqueiro

Cozinheiro Industrial

Cozinheiro Geral

Educador Social

Empregado nos Serviços Domésticos

Enfermeiro

Farmacêutico

Fonoaudiólogo

Gerente Comercial

Instalador de Som e Acessórios de Veículos

Lavador de Automóveis

Mecânico Eletricista

Mãe Substituta

Oficial de Manutenção Predial

Operador de Telemarketing

Programador de Sistemas

Polidor de Automóveis

Promotor de Vendas

Técnico de Enfermagem

Vendedor Porta a Porta

Vigilante( Com curso de Escolta Armada)

Visual Merchandiser

Lembramos que essas vagas ficam disponíveis no SISTEMA MAIS EMPREGO até seu limite de encaminhamento.