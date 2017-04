Semana de Ogum

Com o tema “A Cultura Africana Entre Nós” a comemoração da Semana Ogum e suas Origens Culturais, traz neste ano foco para a importância da inclusão de fatos históricos na grade curricular da rede pública de ensino. A organização é da Prefeitura e da Câmara Municipal de Rio Claro com apoio do Governo do Estado e o público terá acesso gratuito a todos os eventos.

Para abertura, 23, está confirmada a apresentação da Banda Odoyá, que no seu repertório traz a fusão de ritmos africanos e brasileiros além da exposição de esculturas, trajes, fotos, quadros e penteados, tendo início em grande estilo no Casarão da Cultura na Avenida 3 com a Rua 7, Centro a partir das 19 horas.

Destaques também para as palestras. Na segunda-feira, 24, 19:30h, na Philarmônica, Rua 5 entre as Avenidas 3 e 5, teremos a palestra com o tema “A História e a Cultura Afro-Brasileira na Educação” e como palestrantes: Antônio Filogênio de Paula Júnior, filósofo que coordenou o Programa de Difusão Cultural Afro-Brasileira na Biblioteca Pública de Piracicaba por uma década; Maria Regina Carneiro, que atua nas áreas de psicologia e direito e vai abordar a temática: A lei 10639/2003 e o Ensino da História da África nos manuais escolares e, Ricardo de Gouveia e Freitas, Antropólogo e Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e desenvolve pesquisas sobre Filosofia das Artes e Ciências Sociais Aplicadas, com ênfase na arte sacra de matriz africana.

No dia 27, quinta-feira, também na Philarmônica, 20 horas, a palestra “Comunidades Populares de Matriz Africana – Conceitos Políticos, Religiosos e Sociais” e como palestrantes: André Luiz Caes, pós-doutor em História e Professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG); Cláudio Luis Pavão, Diretor do Fórum e juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Cidade de Rio Claro e, André Luis de Moraes sacerdote do Templo de Umbanda “Vovô Serafim e Ogum Três Espadas” há 32 anos, Presidente da Federação Umbandista Caminho dos Orixás (FUCO) e militante pelo combate à intolerância religiosa e racial e pela promoção da cultura de matriz africana.

As comemorações alusivas ao Dia do Ogum foram incluídas no calendário oficial do Município por meio da Lei Municipal nº 4468/2013 de autoria do vereador Geraldo Luís de Moraes, o Geraldo Voluntário. A edição 2017 conta com apoio da Prefeitura, Assessoria de Integração Racial, Câmara Municipal, Governo do Estado de São Paulo, Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias (ACGE) da Secretaria de Estado da Cultura e Libertan Projetos Culturais. Os patrocinadores são: Expresso Limeira, Rápido São Paulo, O Imperador – Mármores e Granitos, Sílvia Mega Hair e Nei Salgados.