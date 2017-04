Prefeitura e Tigre firmam parceria para cursos de qualificação

A prefeitura de Rio Claro, em parceria com a Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda., oferece a partir de maio cursos gratuitos de hidráulica e elétrica para moradores dos residenciais Jardim das Nações 1 e 2. Reunião para acertar os detalhes da parceria foi realizada na manhã de quarta-feira (19) na Secretaria de Habitação.

“Estes cursos integram o trabalho social que estamos realizando no Jardim das Nações aos atuais e aos futuros moradores”, destaca Anderson Golucci, secretário de Habitação, acrescentando que a secretaria acompanhará de perto o trabalho de capacitação dos moradores.

As aulas serão realizadas nos períodos da tarde e da noite, totalizando 40 vagas, sendo 20 para cada período. A capacitação tem duração de 100 horas cada curso e o início está marcado para o dia 31 de maio. “Para receber o certificado o aluno tem que obrigatoriamente realizar os dois cursos, com duração total de três meses de aulas”, explica José Carlos Duarte, coordenador do Centro de Treinamento da Tigre.

“Para a realização de serviços de manutenção, como hidráulicos e elétricos, a demanda por mão de obra é constante, o que faz destas profissões opções interessantes para quem busca capacitação”, observa Golucci.

Bastante procurado por interessados nestas áreas, os cursos oferecidos pela Tigre proporcionam desde o conhecimento básico até a realização de instalações hidráulicas e elétricas completas em residências. “Chegamos a receber, em ocasiões anteriores, pessoas de outros estados, que vinham para Rio Claro exclusivamente para participar das aulas”, afirma Duarte.

Além destas turmas, haverá ainda, também direcionados aos moradores dos conjuntos habitacionais Jardim das Nações, cursos com duração de um dia para ensinar noções básicas destas profissões. No dia 28 de abril será oferecida capacitação para 65 pessoas de noções básicas de elétrica. E, em maio, exclusivamente para mulheres, serão realizadas aulas nos dias 5 e 19, de elétrica e hidráulica respectivamente. A idade mínima para participação é 16 anos e o encaminhamento dos alunos será realizado pela secretaria de Habitação. A reunião contou também com a participação de Luana de Freitas, diretora de Social da Habitação, e Naiara Rodrigues e Sabrina Sartori, assistentes sociais e responsáveis técnicas pelos residenciais 1 e 2 do Jardim das Nações. Mais informações pelos telefones 3522-1905 ou 3522-1909.