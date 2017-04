Polícia militar prende indivíduos por sequestro/cárcere privado e tortura em Rio Claro

Equipe policial em patrulhamento pelo bairro Mãe Preta, quando foi irradiado via COPOM que dois veículos, sendo um Honda/Civic placas de Paulínia/SP, na cor preta, e outro veículo Hyundai/Tucson, placas de Americana/SP, na cor preta, estaria transitando em atitude suspeita pela região de Rio Claro, logo após os policiais foram informados que os veículos adentraram ao bairro Mãe Preta pela Avenida 01 em alta velocidade, sendo que ao avistarem a viatura tentaram empreender fuga, porém foram abordados com apoio de outras viaturas. Foi realizado busca pessoal e veicular e nada de ilícito foi localizado, porém, ao serem indagados sobre o que faziam na cidade não conseguiram explicar, ao conversar com uma das vítimas a equipe policial, notou que se encontrava bastante ferido e com dificuldade de se locomover e no primeiro momento disse que havia caído de bicicleta, e em seguida começou a chorar e disse que havia sido sequestrado e que estava até aquele momento em cárcere privado e também teria sido torturado. Diante dos fatos, foi solicitado apoio ao Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar do Interior em Americana/SP, onde os policiais do referido município deslocaram-se até a Chácara Recanto Solar na cidade de Santa Bárbara d’ Oeste, não constatando nada de ilícito. Posteriormente a equipe policial deslocou-se até à Rua 24 no bairro Mãe Preta, onde em vistoria a referida residência não localizaram nada de ilícito também, e segundo informações da vítima, um dos abordados iria determinar o julgamento no tribunal do crime do mesmo, em ato contínuo a equipe com as demais viaturas de apoio deslocaram até a DIG onde o Delegado ratificou a voz de prisão em flagrante delito aos indiciados, recolhendo-os a carceragem local permanecendo assim à disposição da justiça.