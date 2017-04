Polícia militar prende indivíduos na pratica de roubo à transeunte

Equipe policial em patrulhamento pelo local, quando foi irradiado pelo Copom um roubo à transeunte nas proximidades do Colégio Objetivo, no bairro Jardim São Paulo, que diante das informações e características dos autores, os policiais assemelharam serem dois indivíduos abordados horas antes pela área central, sendo de conhecimento da equipe o endereço dos indivíduos, que de imediato deslocaram até o local, logrando êxito em aborda-los, porém nada de ilícito foi localizado com os abordados, e ao serem indagados a respeito do roubo negaram a autoria do fato, sendo então efetuado registro fotográfico dos acusados e apresentado a vítima e testemunha, onde foram reconhecidos sem sombra de dúvidas como os autores do delito.