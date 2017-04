Parlamentar procura resolver problema de telefonia e internet

Há pelo menos dois anos a ausência de linhas telefônicas, redes e serviços de internet é um problema que aflige os moradores do bairro Bom Retiro, na região sudoeste do município. Os serviços são imprescindíveis para a rotina da população, que, muitas vezes, necessita deles em seu cotidiano.

Atendendo a solicitação feita pelo vereador Paulo Guedes (PSDB), esteve, nesta semana, no gabinete do parlamentar, a consultora institucional da Telefônica/Vivo, Débora Matos, que discutiu formas para viabilizar a implantação dos serviços o mais rápido possível.

No encontro, o vereador relatou as dificuldades enfrentadas pelos moradores e ressaltou que, além do Bom Retiro, o Conjunto Habitacional Sebastião dos Santos Lima e o bairro Parque Flórida, na divisa com Santa Gertrudes, também sofrem dos mesmos problemas.

Diante da situação, a representante da empresa se comprometeu a estudar soluções para a instalação das redes, deste modo, suprindo a necessidade dos moradores.

“A instalação de linhas telefônicas e serviço de internet são questões que devem ser priorizadas nestes bairros, pois estes são uns dos principais meios de comunicação e possuem grande influência na vida dos munícipes”, afirma Paulo Guedes. (Felipe Gonçalves)